Snow Reports – February 8-9, 2020

This first set of snow reports comes from the local NWS offices. Organized by county.

County Location ST Report (in Inches) BEADLE 2 S HURON SD 10.40 BEADLE 3 NNE HURON SD 8.00 BROOKINGS VOLGA SD 8.30 BROOKINGS 1 W BROOKINGS SD 7.20 BRULE CHAMBERLAIN SD 1.80 BUFFALO 3 NNE GANN VALLEY SD 2.50 CLARK CLARK SD 5.10 CLARK 4 S GARDEN CITY SD 5.00 CODINGTON 3 ESE WATERTOWN SD 5.50 CODINGTON 3 ESE WATERTOWN SD 5.50 COTTONWOOD WINDOM MN 6.20 DAVISON MITCHELL SD 1.40 DAY WEBSTER SD 2.00 DEUEL 2 S CLEAR LAKE SD 10.00 DEUEL 1 SSW CLEAR LAKE SD 7.50 DEUEL CLEAR LAKE SD 4.00 EDMUNDS IPSWICH SD 1.00 FAULK FAULKTON SD 3.00 GRANT 1 NE MILBANK SD 2.00 HAMLIN ESTELLINE SD 16.00 HAMLIN BRYANT SD 15.60 HAMLIN 3 NNW ESTELLINE SD 14.00 HAMLIN 7 ENE CASTLEWOOD SD 14.00 HAMLIN 1 WNW HAYTI SD 8.90 HAMLIN HAYTI SD 8.50 HAMLIN CASTLEWOOD SD 7.10 HAMLIN ESTELLINE SD 6.00 HARDING 3 SE HARDING SD 2.00 HUGHES PIERRE SD 4.00 HUGHES 2 ENE PIERRE SD 3.60 HUGHES 12 ESE CANNING SD 3.00 HUGHES 1 S PIERRE SD 2.50 HUGHES 1 S PIERRE SD 2.50 HYDE HIGHMORE SD 9.00 JACKSON 2 NE LAKEFIELD MN 5.40 KINGSBURY DE SMET SD 12.60 LAKE MADISON SD 5.50 LAKE 2 N CHESTER SD 5.10 LAWRENCE 3 WNW DWTN SPEARFISH SD 3.50 LAWRENCE 6 SSW LEAD SD 3.50 LAWRENCE 6 SSW LEAD SD 3.50 LAWRENCE SPEARFISH SD 3.00 LAWRENCE 7 NNW DWTN SPEARFISH SD 1.70 LINCOLN 4 SW IVANHOE MN 8.50 LINCOLN CANTON SD 1.50 LYMAN 9 NNE VIVIAN SD 1.00 LYON LYND MN 12.00 LYON 1 S MARSHALL MN 11.00 LYON MINNEOTA MN 9.90 MCCOOK SALEM SD 2.50 MCCOOK MONTROSE SD 2.00 MEADE 5 ESE ELM SPRINGS SD 2.50 MEADE 5 E PIEDMONT SD 1.50 MINNEHAHA DELL RAPIDS SD 3.00 MINNEHAHA 3 SE SIOUX FALLS SD 1.90 MINNEHAHA 4 ESE SIOUX FALLS SD 1.80 MINNEHAHA 3 N SIOUX FALLS SD 1.80 MINNEHAHA 3 N SIOUX FALLS SD 1.70 MOODY FLANDREAU SD 5.50 MURRAY 4 N CURRIE MN 9.00 NOBLES 2 NNE WORTHINGTON MN 4.00 O’BRIEN SHELDON IA 1.00 OSCEOLA SIBLEY IA 1.50 PENNINGTON 10 WNW DWTN RAPID CITY SD 1.10 PENNINGTON 3 WNW DWTN RAPID CITY SD 1.10 PERKINS 4 SE USTA SD 6.00 PERKINS 8 WNW USTA SD 6.00 PERKINS 10 SE MEADOW SD 4.00 PIPESTONE EDGERTON MN 4.50 POTTER GETTYSBURG SD 7.50 POTTER 7 S WHITLOCKS BAY REC AREA SD 3.50 SIOUX ORANGE CITY IA 0.30 SPINK REDFIELD SD 5.00 SPINK REDFIELD SD 3.50 SPINK MELLETTE SD 3.00 SPINK DOLAND SD 3.00 SPINK TURTON SD 2.50 STANLEY 6 E HAYES SD 4.00 STANLEY FORT PIERRE SD 2.00 ZIEBACH 9 WSW RED ELM SD 3.00 ZIEBACH 9 WSW RED ELM SD 2.50 ZIEBACH DUPREE SD 1.00

This 2nd set of snow reports comes from CoCoRaHS, a community of volunteers across the country that record and report weather data. These are organized by state, then city.

MINNESOTA

– Edgerton .5 W -> 5″

– Hendricks 8 SE -> 8.5″

– Hills .2 NW -> 2.4″

– Marshall .6 S -> 11″

IOWA

– Cleghorn 4.4 N -> .2″

– Orange City .3 E -> .2″

SOUTH DAKOTA