Weekend Rain Reports – July 27 – 28, 2019

Reports that came in after 9 AM on July 28, organized by county.

County Location ST Rain Report (In Inches) BIG STONE ODESSA MN 1.75 CODINGTON 1 NE SANDY SHORE STATE SD 1.04 CODINGTON 2 S WATERTOWN SD 2.25 CODINGTON 3 ESE WATERTOWN SD 2.00 CODINGTON 4 SE WATERTOWN SD 1.25 DAY 6 S WEBSTER SD 1.90 DAY WAUBAY SD 1.07 DAY WEBSTER SD 2.00 EDMUNDS 6 NE LOYALTON SD 1.08 GRANT 1 NNW MILBANK SD 1.44 GRANT 2 W MILBANK SD 2.55 GRANT MILBANK SD 1.42 SPINK 3 NW SPOTTSWOOD SD 1.03

Data source – The NWS

Rain reports from July 27 through July 28 at 9 AM, organized by location.

Iowa:

4.4 N Cleghorn – .04″

.2 N Lake Park – .02″

1.2 N Larchwood – .06″

.4 N Sioux Center – .02″

Minnesota:

.5 W Edgerton – .16″

South Dakota:

Location Rain Amount (In Inches) Aberdeen 0.6 NNE 0.45 Aberdeen 1.1 NE 0.4 Aberdeen 1.5 SE 0.65 Aberdeen 1.5 SSW 0.59 Aberdeen 5.4 NE 0.42 Aberdeen 5.8 NNW 0.44 Aberdeen 7.4 NNE 0.31 Aberdeen 9.4 NW 0.73 Agar 15.1 WNW 0.34 Agar 3.7 N 0.92 Agar 9.7 W 0.51 Astoria 2.2 SSE 0.02 Aurora 0.3 NE 0.09 Avon 7.5 NE 0.2 Batesland 7.4 NNE 0.64 Belle Fourche 0.9 SSE 0.02 Belvidere 14.9 SSE 0.4 Bison 20.3 SSE 0 Bison 8.7 W 0.06 Bonesteel 0.1 S 0.11 Box Elder 1.6 NE 0.19 Box Elder 8.0 NNE 0.15 Britton 6.3 NNE 0.27 Brookings 0.2 SSW 0.04 Brookings 8.1 S 0.21 Bruce 5.3 W 0.16 Buffalo Gap 12.0 SE 1.83 Burke 10.5 SSE 0.2 Burke 2.4 NE 0.11 Burke 4.2 SW 0.21 Chamberlain 0.3 W 0.5 Chamberlain 7.5 NNE 0.44 Claremont 2.4 SSE 0.39 Clear Lake 0.6 SSW 0 Colman 10.6 N 0.1 Corsica 0.1 SSE 0.29 Corsica 2.8 SSW 0.32 Corsica 4.3 W 0.2 Dallas 13.2 SSW 1.32 Dallas 8.8 S 0.16 De Smet 0.2 SSE 0.21 Dimock 10.2 W 0.3 Elk Point 5.6 NNE 0 Emery 10.8 S 0.2 Eureka 13.6 NNE 0.12 Faith 36.3 W 0.01 Forestburg 0.1 NE 0.41 Fort Pierre 25.0 W 0.05 Frederick 8.4 SW 0.45 Garretson 1.7 WSW 0.16 Garretson 7.3 WSW 0.09 Gayville 1.8 SSW 0.22 Gettysburg 7.5 SW 0.78 Gregory 8.7 N 0.25 Grenville 6.6 ENE 0.4 Harrisburg 0.8 NNE 0.12 Harrold 13.5 NNW 0.51 Harrold 3.8 ESE 0.82 Hartford 6.4 S 0.07 Hecla 7.1 WNW 0.47 Hermosa 0.3 ENE 0.54 Hermosa 1.0 NW 0.65 Hermosa 10.3 ESE 0.31 Hermosa 6.2 W 0.29 Herreid 3.6 ESE 0.06 Herrick 4.5 NW 0.12 Herrick 8.2 SSW 1.7 Highmore 12.4 N 0.22 Highmore 17.0 N 0.48 Highmore 19.1 NNW 0.52 Highmore 21.3 N 0.57 Hill City 8.4 WNW 0.37 Hitchcock 7.5 WSW 1.11 Holabird 8.5 N 0.42 Hot Springs 0.4 NW 0.5 Hot Springs 4.2 W 0.26 Hot Springs 5.2 SW 0.26 Hoven 2.4 N 0.32 Howard 5.3 W 0.25 Hurley 0.2 S 0.04 Huron 1.1 NNE 0.6 Huron 1.3 S 0.46 Huron 6.8 NNE 0.31 Ipswich 9.8 ESE 0.97 Jefferson 2.1 WNW T Kadoka 2.8 WNW 0.45 Kennebec 0.3 SE 0.41 Kennebec 8.4 SSW 0.4 Kimball 3.9 ENE 0.5 LaBolt 0.1 WSW 0 Lake Andes 2.4 N 0.1 Lake City 4.1 SE 0.25 Lake Norden 4.3 ENE 0.41 Lead 3.1 NNW 1.26 Lennox 3.3 NE 0.11 Lowry 1.1 WNW 0.18 Madison 0.2 NW 0.11 Marion 0.4 ESE 0.16 Martin 11.7 E 1.26 Martin 13.2 W 0.56 Martin 13.6 NNE 0.75 Martin 14.1 ENE 0.92 Meadow 10 SE 0.28 Midland 1.6 ENE 0.2 Milbank 0.9 NNW 1.44 Miller 0.3 SSW 0.96 Mina 2.2 NE 0.48 Mitchell 1.1 N 0.15 Mitchell 3.4 SSE 0.38 Mitchell 5.3 WSW 0.38 Mitchell 6.2 S 0.11 Montrose 2.4 E 0.12 Montrose 5.8 NW 0.15 Newell 6.5 ENE 0.05 Norris 2.0 SSW 0.43 Norris 2.5 NE 0.54 Oacoma 17.4 SSW 1.31 Oacoma 5.8 SW 1.07 Okaton 2.6 NW 0.2 Oldham 0.9 E 0.1 Olsonville 4.5 SE 0.49 Onida 1.6 SSE 0.11 Onida 3.7 W 0.29 Onida 4.9 NNW 0.6 Parker 6.8 WSW 0.08 Parkston 6.5 WSW 0.08 Philip 2.8 SE 0.21 Piedmont 4.6 E 0.44 Pierre 1.3 S 0.07 Pierre 12.9 N 0.05 Pierre 2.5 NNE 0.05 Presho 0.3 SSW 0.59 Presho 11.6 NNE 0.69 Presho 13.8 NW 0.27 Presho 7.6 N 0.7 Pukwana 1.9 S 0.66 Pukwana 4.5 SE 0.71 Rapid City 2.0 SSE 0.11 Rapid City 2.5 WNW 0.23 Rapid City 3.4 WNW 0.52 Rapid City 3.4 WNW 0.5 Rapid City 3.5 NE 0.1 Rapid City 3.9 S 0.12 Rapid City 4.9 ESE 0.08 Rapid City 5.4 SW 0.12 Rapid City 6.3 SW 0.18 Rapid City 8.4 W 0.4 Rapid City 9.6 WNW 0.86 Reliance 0.1 ESE 0.55 Reliance 1.7 NW 0.55 Reliance 4.2 ENE 0.78 Renner 4.1 NW 0.1 Roscoe 6.1 W 0.21 Roscoe 9.7 SE 1.08 Rutland 3.6 WNW 0.38 Sioux Falls 3.3 E 0.07 Sioux Falls 3.4 ESE 0.07 Sioux Falls 3.4 WSW 0.07 Sioux Falls 4.0 SE 0.05 Sioux Falls 4.5 S 0.04 Sioux Falls 4.6 SSW 0.1 Sioux Falls 5.0 SE ARPT 0.06 Sisseton 3.8 W 0.23 Spearfish 0.1 WSW 0.02 Spearfish 2.0 NW 0.02 Spearfish 2.8 WNW 0.03 Spearfish 6.7 NNW 0.07 Springfield 7.6 WNW 0.42 Stickney 3.8 SW 0.23 Tilford 0.1 N 0.04 Timber Lake 6.6 E 0.11 Tulare 4.5 SSW 1.03 Turton 0.0 NNE 0.33 Union Center 10.5 NW 0.64 Vale 0.2 W 0.01 Veblen 8.3 W 0.26 Vermillion 1.4 SE 0.04 Vivian 4.9 N 0.42 Vivian 5.1 SSW 0.41 Wall 13.0 SSE 0.44 Wasta 21.6 SSW 0.42 Watertown 2.3 E 0.77 Watertown 2.7 E 0.78 Watertown 3.1 W 1.04 Watertown 6.7 SSW 0.63 Watertown 7.5 NNE 1.25 Webster 9.8 NNE 0.54 White River 12.7 ENE 1.37 Whitewood 4.2 NNW 0.45 Winner 0.5 WSW 0.95 Winner 10.2 NNW 0.58 Witten 0.1 WSW 0.85

Data source – cocorahs.com