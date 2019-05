Accumulated Rain Reports May 26 - 28, 2019

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Accumulated rain reports from Sunday afternoon through this morning.

Iowa:

Alta .3 SE - 1.15"

Cherokee .8 S - 1.5"

Cleghorn 4.4 N - 1.41

Kingsley .5 S - 1.34"

Larchwood 1.2 N - 2.85"

Le Mars .9 SE - 1.76"

May City .1 NW - 2.24"

Lake Park 3.2 SE - 2.11"

Sioux Center .4 N - 2.77"

Minnesota:

Edgerton .2 SW - .89"

Ghent 2.8 NE - 1.45"

Lakefield 7.8 N - 1.99"

Marshall .6 S - 1.47"

South Dakota:

Location Rain Amounts (In Inches) Aberdeen 1.5 SSW 0.01 Agar 15.1 WNW 0.51 Agar 3.7 N 0.61 Alexandria 6.4 N 0.24 Ardmore 1.3 SSW 0.5 Armour 4.6 W 0.26 Astoria 1.7 E 0.76 Astoria 2.2 SSE 0.96 Aurora 0.3 NE 0.73 Aurora 7.5 N 0.84 Avon 7.5 NE 0.53 Batesland 7.4 NNE 0.63 Belle Fourche 0.9 SSE 0.34 Belvidere 14.9 SSE 2.46 Box Elder 1.6 NE 1.38 Box Elder 6.2 ESE 1.16 Britton 6.3 NNE 0 Brookings 0.2 SSW 0.66 Brookings 0.5 E 0.92 Brookings 1.0 S 0.84 Brookings 1.4 SW 0.81 Brookings 3.1 WSW 0.8 Brookings 8.1 S 0.99 Bruce 5.3 W 0.34 Buffalo Gap 12.0 SE 0.87 Burke 10.5 SSE 0.29 Burke 4.2 SW 0.17 Chamberlain 7.5 NNE 2.8 Corsica 0.1 SSE 0.17 Corsica 2.8 SSW 0.21 Corsica 4.3 W 0.18 Dallas 13.2 SSW 0.47 Dell Rapids 0.9 WNW 1.26 Delmont 4.2 ESE 0.79 Dimock 10.2 W 0.27 Edgemont 0.4 W 1.06 Edgemont 2.2 ENE 0.93 Elk Point 5.6 NNE 2.14 Emery 10.8 S 1.43 Eureka 0.3 SSE 0.17 Faith 36.3 W 1.68 Forestburg 0.1 NE 1.35 Fort Pierre 0.5 SE 1.12 Fulton 9.4 N 0.43 Garretson 1.7 WSW 1.08 Garretson 4.2 SSE 1.2 Gary 6.1 SW 0.49 Gayville 1.8 SSW 1.32 Gregory 4.3 E 0.15 Grenville 6.6 ENE 0.01 Harrisburg 2.5 NW 2.19 Harrold 11.5 NNW 1.22 Harrold 3.8 ESE 1.32 Hartford 6.4 S 1.38 Hermosa 0.3 ENE 1.57 Hermosa 10.3 ESE 1.33 Hermosa 6.2 W 1.82 Herreid 3.6 ESE 0.22 Herrick 4.5 NW 0.2 Herrick 8.2 SSW 0.36 Highmore 12.4 N 1.13 Highmore 19.1 NNW 1.02 Highmore 21.3 N 0.99 Hill City 4.4 SSW 1.35 Hitchcock 7.5 WSW 0.46 Holabird 8.5 N 1.1 Hot Springs 0.4 NW 0.85 Hot Springs 5.2 SW 0.91 Howard 10.3 NNE 0.6 Howard 5.3 W 0.62 Hurley 0.2 S 1.45 Huron 1.1 NNE 0.5 Huron 6.8 NNE 0.46 Ideal 1.4 NE 1.01 Java 11.5 NNE 0.12 Jefferson 2.1 WNW 3.19 Kadoka 2.8 WNW 2.48 Kennebec 0.3 SE 4.03 Kennebec 2.0 S 3.65 Kennebec 8.4 SSW 2.61 LaBolt 0.1 WSW 0.17 Lake City 4.1 SE 0 Lead 3.1 NNW 1 Lead 5.5 SSW 0.52 Lowry 1.1 WNW 0.35 Madison 0.2 NW 0.8 Martin 13.6 NNE 0.91 Martin 14.1 ENE 1.5 Miller 0.3 SSW 0.64 Mina 2.2 NE 0.07 Mitchell 1.1 N 0.29 Mitchell 3.4 SSE 0.58 Mitchell 6.2 S 0.69 Mitchell 7.3 S 0.5 Montrose 2.4 E 0.97 Montrose 5.8 NW 0.52 Newell 6.5 ENE 1.84 Norris 2.0 SSW 1.34 Norris 2.5 NE 1.66 Oacoma 17.4 SSW 0.21 Okaton 2.6 NW 4.82 Oldham 0.9 E 0.65 Oldham 1.9 ENE 0.59 Olsonville 4.5 SE 0.11 Parker 6.8 WSW 1.98 Parkston 6.5 WSW 0.58 Parkston 6.6 S 0.81 Philip 18.0 N 1.07 Philip 2.8 SE 1.02 Piedmont 4.6 E 1.09 Pierre 0.7 WSW 1.12 Pierre 1.3 S 0.96 Pierre 12.9 N 1.08 Pierre 2.5 NNE 0.99 Pierre 6.6 NNW 0.91 Pierre 6.9 N 1.02 Platte 1.5 E 0.08 Presho 0.3 SSW 3.71 Presho 11.6 NNE 2.35 Presho 13.8 NW 3.34 Pukwana 1.9 S 0.76 Rapid City 2.0 SSE 2.29 Rapid City 2.0 SSE 2.3 Rapid City 3.4 WNW 1.8 Rapid City 3.9 S 1.8 Rapid City 4.9 ESE 1.64 Rapid City 5.4 SW 1.97 Rapid City 6.2 NNE 1.3 Rapid City 6.9 W 2.25 Rapid City 8.4 W 1.74 Rapid City 9.6 WNW 1.78 Reliance 0.1 ESE 2.35 Reliance 4.2 ENE 2.69 Roscoe 9.7 SE 0.07 Sioux Falls 2.6 ESE 1.65 Sioux Falls 3.3 E 1.5 Sioux Falls 4.0 SE 1.75 Sioux Falls 4.2 S 2.22 Sioux Falls 4.5 S 2.24 Sioux Falls 4.5 SSW 2.34 Sioux Falls 4.6 SSW 2.07 Sioux Falls 5.0 SE ARPT 1.56 Sioux Falls 5.5 N 1.39 Sisseton 10.4 ENE 0 Sisseton 3.8 W 0 Spearfish 0.1 WSW 0.94 Spearfish 2.8 WNW 0.36 Spearfish 6.7 NNW 0.61 Springfield 7.6 WNW 0.49 Stickney 3.8 SW 0.1 Tea 1.1 NNW 2.04 Tilford 0.1 N 1.47 Toronto 3.9 SW 0.56 Turton 0.0 NNE 0.29 Union Center 10.5 NW 0.79 Vermillion 0.6 SE 1.23 Vermillion 1.4 SE 1.18 Vivian 4.9 N 3.11 Vivian 5.1 SSW 2.45 Wall 13.0 SSE 1.01 Wanblee 3.5 WSW 1.01 Wasta 21.6 SSW 0.6 Wessington Springs 9.3 SSW 1.12 White River 12.7 ENE 2.29 White River 17.1 NW 3.35 Whitewood 4.2 NNW 0.87 Whitewood 4.4 E 1.83 Winner 10.2 NNW 0.42 Witten 0.1 WSW 0.36



Data Source: CoCoRaHS