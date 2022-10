SIOUX FALLS, S.D. (KELO) – View scores from around the local area below:

COLLEGE FOOTBALL

South Dakota State 49 Indiana State 7

South Dakota 24 Youngstown State 45

Sioux Falls 24 Minnesota State 38

Augustana 7 Winona State 24

PREP FOOTBALL

Lower Brule 54, Cheyenne-Eagle Butte 0

Red Cloud 42, Standing Rock, N.D. 16

Tiospa Zina Tribal 46, Omaha Nation, Neb. 12

Todd County 28, Winnebago, Neb. 24