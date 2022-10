ABERDEEN, S.D. (KELO) – After day one of the Class A boys state golf tournament in Aberdeen, the Vermillion Tanagers own a 16 stroke lead over second place Aberdeen Roncalli.

The full team and individual leaderboards from day one can be viewed below:

TEAM RESULTS

1. Vermillion +16 304



2. Aberdeen Roncalli +32 320



3. Dakota Valley +38 326



4. Sioux Valley +40 328



5. West Central +41 329



6. Chamberlain +57 345



7. Groton Area +59 347



8. St. Thomas More +60 348



9. Winner Area +68 356



10. Belle Fourche +75 363



11. Parkston +80 368



12. RC Christian +120 408

INDIVIDUAL RESULTS