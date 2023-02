SIOUX FALLS (USF) — The University of Sioux Falls head football coach Jim Glogowski has announced the addition of 30 student-athletes that will join the Cougar football program this upcoming fall.

This year’s recruiting class will feature 30 student-athletes from six states including Colorado (4), Iowa (6), Minnesota (8), Nebraska (5), South Dakota (6) and Wisconsin (2).

2023 USF Football Recruiting Class

Bennett Brueck QB 6-0 180 Fr. Indianola, IA / Indianola

Christian Busch OL 6-5 265 Fr. Pierre, SD / TF Riggs

Aidan Foley TE 6-3 240 Fr. Sioux Falls, SD / Harrisburg

Ben Glogowski DB 5-10 165 Fr. Mankato, MN / Mankato East

Andy Henson LB 6-2 205 Fr. West Branch, IA / West Branch

Sawyer Huntimer OL 6-2 265 Fr. Sioux Falls, SD / Jefferson

Adonis Hutchinson WR 6-1 185 Fr. Lincoln, NE / Lincoln, NE

Keevyn Jacobsma TE 6-5 240 Fr. Sanborn, IA / HMS

Christian Janis WR 6-3 180 Fr. Iowa City, IA / Iowa City West

London Kolb DB 6-1 175 Fr. Sioux Falls, SD / Jefferson

Drew Krengel OL 6-4 280 Fr. New Brighton, MN / Totino Grace

Ben LaStrella OL 6-3 275 Fr. Denver, CO / Cherry Creek

Cody Lease DB 6-3 180 Fr. Loveland, CO / Loveland

Conner Luongvan RB 6-1 185 Fr. Albertville, MN / St. Michael

Jack Merkwan WR 6-2 180 Fr. Pierre, SD / TF Riggs

Cade Morse DB 5-11 180 Fr. Adel, IA / ADM

Braelin Morton WR 5-9 160 Fr. La Vista, NE / Papillion LaVista

Aiden Prunskus DL 6-2 215 Fr. Mequon, WI / Homestead

Edgar Prunskus OL 6-2 250 Fr. Mequon, WI / Homestead

Charlie Quaintance LB 6-3 200 Fr. Omaha, NE / Millard North

Kevin Quayee DL 6-0 290 Fr. Des Moines, IA / Des Moines North

Dawson Raabe DL 6-0 290 Fr. Norfolk, NE / Pierce

Isaac Rudningen LB 6-2 205 Fr. New London, MN / KMS

Kade Smith OL 6-3 270 Fr. Broomfield, CO / Legacy

Bruce Soukup LB 6-1 200 Fr. Prior Lake, MN / Prior Lake

Blake Stahl TE 6-5 210 Fr. Brooklyn Park, MN / Champlin Park

Carlson Tann III RB 5-11 185 Fr. Aurora, CO / Cherry Creek

Barrett Walker OL 6-4 285 Fr. Lincoln, NE / Lincoln Pius X

Keyuandre Watkins DL 6-4 210 Fr. Champlin Park, MN / Wayzata

Jayden Wiebe DB 6-0 175 Fr. Fort Pierre, SD / TF Riggs