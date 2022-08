SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Tuesday’s results from across KELOLAND.

Girls Soccer

Aberdeen Central 11, Huron 0

Pierre 2, Watertown 1

Tea Area 3, Sioux Falls Christian 0

Boys Soccer

Huron 1, Aberdeen Central 0

Girls Tennis

Aberdeen Roncalli 7, Milbank 2

Brandon Valley 5, Yankton 4

Lincoln 6, Watertown 3

O’Gorman 6, Brandon Valley 3

O’Gorman 6, Yankton 3

Sioux Falls Christian 7, Lennox 2

Boys Golf

Sioux Falls Christian Invite

Team Results

1st SF Christian 313 2nd Vermillion 323 3rd Dakota Valley 331 4th Sioux Valley 337 5th West Central 348 6th Canton 353 7th EPJ 364 8th Beresford 370 9th Dell Rapids 376 10th Parkston 386 11th Madison 387 12th Tri-Valley 388 13th Lennox 392 14th Flandreau 395 15th Tea Area 447

Individual Results



1st Eli Anema 75 SFC 2nd Kamden Zomer 75 West Central 3rd Payton Koehn 76 Parkston 4th Kaleb Jost 76 SFC 5th Logan Collette 77 Dakota Valley 6th Trey Hansen 78 Vermillion 7th Brendan VanBeek 79 SFC 8th Kyan Overbo 79 Sioux Valley 9th Hunter Richmond 80 Canton 10th Carter Hansen 81 Vermillion 11th Cooper Girard 81 Vermillion 12th Matt DeBeer 81 Dakota Valley 13th Kaden Burshiem 83 Flandreau 14th Karson Preister 83 Vermillion 15th Carson Weiner 83 SFC

Metro Preview

Team Standings

1 O’Gorman HS +16 296 2 Lincoln HS +33 313 3 Harrisburg HS +35 315 4 Jefferson HS +42 322 5 Tea Area HS +45 325 6 Brandon Valley HS +57 337 7 Washington HS +110 390 8 Roosevelt HS +122 402

Individual Standings



1 Keeton Newborg -1 2 Taten Mauney +2 T3 Mac Drake +3 T3 Hayden Scott +3 5 Radley Mauney +4 6 Jack Hilgenberg +5 T7 Adam Knigge +7 T7 Liam Sarmiento +7 T7 Brady Sabers +7 T7 Rowan Seeman +7 T11 Andy Noble +8 T11 Jackson Skoudas +8 T11 Derek Andersen +8 T14 Carsten Geddes +9 T14 Ryken Helseth +9 T14 Nolan Cinco +9 T17 Will Hurd +10 T17 Carter Peterson +10 19 Riley Christensen +11 20 Charlie Swift +12 21 Braden Watembach +13 22 Colby Meyer +14 23 John Matheson +15 T24 Tyler Lahren +16 T24 Will Parsons +16 T26 Caleb Suprenant +17 T26 Carter Shawd +17 T26 Owen Jorgenson +17 29 Trevor Rick +18 30 Harrison Seeman +19 31 Ian Pattison +20 32 Dylan Rymerson +21 33 Cory Perdaems +23 34 Owen Sanders +24 35 Boen McKee +25 36 Everett Mescher +28 37 Austin Hillbrands +29 38 Easton Miller +30 T39 Quinten Maag +31 T39 Sam Risch +31 T41 Zharic Sheppard +32 T41 Caleb Knock +32 43 Jonah Kocer +33 44 Caden Gonnerman +36 45 Dylan Kriech +37 46 Bryce Ronken +38 WD Fyrst Henriksen – WD Torr Zielenski –

High School Volleyball

Aberdeen Roncalli def. Miller, 25-17, 23-25, 25-17

Baltic def. Beresford, 25-21, 25-20, 25-23

Bison def. Faith

Bon Homme def. Andes Central/Dakota Christian, 25-23, 26-24, 25-15

Burke def. Winner, 25-13, 25-19, 25-23

Canton def. Madison, 22-25, 25-18, 20-25, 25-18, 15-8

Chester def. McCook Central/Montrose, 25-16, 25-11, 25-14

Colman-Egan def. Arlington, 25-20, 25-20, 18-25, 25-23

Colome def. Crow Creek, 25-6, 25-11, 25-15

Corsica/Stickney def. Freeman Academy/Marion, 25-20, 25-20, 25-22

Douglas def. Custer, 25-9, 25-12, 25-20

Elkton-Lake Benton def. Castlewood, 25-19, 11-25, 25-20

Faulkton def. Sully Buttes, 22-25, 25-20, 25-17, 17-25, 15-13

Florence/Henry def. Flandreau, 25-23, 25-19, 25-17

Freeman def. Irene-Wakonda, 25-9, 25-17, 25-15

Gayville-Volin def. Canistota, 25-23, 24-26, 25-18, 25-23

Hanson def. Sanborn Central/Woonsocket, 25-12, 25-15, 26-24

Harrisburg def. Yankton, 25-22, 25-14, 25-22

Hot Springs def. Lead-Deadwood, 25-22, 25-17, 25-17, 23-25, undefined-undefined

Howard def. Bridgewater-Emery, 25-14, 25-12, 25-19

Jones County def. Wall, 25-18, 25-11, 25-19

Kimball/White Lake def. Ethan, 25-15, 25-19, 25-17

Lemmon def. Hettinger/Scranton, N.D., 19-25, 25-21, 25-20, 25-10

McLaughlin def. Dupree, 25-8, 25-12, 25-15

Milbank def. Deuel, 25-16, 25-16, 25-22

Mobridge-Pollock def. Herreid/Selby Area, 25-22, 25-14, 25-14

New England, N.D. def. Harding County, 25-21, 25-18, 20-25, 25-12

Rapid City Christian def. Alliance, Neb., 25-18, 25-18, 26-24

Scotland def. Alcester-Hudson, 25-21, 22-25, 19-25, 25-22, 15-10

Sioux Falls Lincoln def. Sioux Falls Jefferson, 25-15, 25-20, 24-26, 25-12

Sioux Falls O’Gorman def. Brandon Valley, 22-25, 25-23, 29-27, 25-11

Sioux Falls Roosevelt def. Sioux Falls Washington, 25-20, 22-25, 26-28, 25-23, 17-15

Sioux Valley def. Parker, 25-11, 25-11, 25-16

St. Thomas More def. Sturgis Brown, 25-11, 25-13, 25-17

Stanley County def. Chamberlain, 25-16, 23-25, 25-10, 25-21

Tri-Valley def. Dakota Valley, 25-10, 25-16, 25-17

Tripp-Delmont/Armour def. Menno, 25-19, 25-13, 25-20

Wagner def. Mt. Vernon/Plankinton, 26-24, 25-18, 25-16

Wolsey-Wessington def. DeSmet, 25-18, 25-6, 25-15