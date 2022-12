SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Thursday’s results from across KELOLAND.

Boys Wrestling

Aberdeen Central 61, Rapid City Central 15

Pierre 57, Brookings 7

Rapid City Central 48, Huron 30

Sturgis 43, Aberdeen Central 20

Sturgis 72, Huron 9

Girls Wrestling

Pierre 39, Brookings 0

Rapid City Central 6, Huron 6

Rapid City Central 9, Aberdeen Central 0

High School Gymnastics

Mitchell Quad

1. Mitchell 147.3

2. O’Gorman 145.35

3. Pierre 130.55

Men’s Basketball

Dakota St. 68, Manhattan Christian 61

Girls Basketball

Aberdeen Roncalli 38, Redfield 36

Chamberlain 47, Corsica-Stickney 40

Clark/Willow Lake 56, Waubay/Summit 33

Herreid/Selby Area 48, Aberdeen Christian 18

Oldham-Ramona/Rutland 43, Iroquois/Lake Preston 41

O’Gorman 54, Brandon Valley 41

Sisseton 62, Milbank 28

Tri-State, N.D. 70, Waverly-South Shore 27

Washington 53, Lincoln 25

Wessington Springs 52, Faulkton Area 36

Gillette Early Bird Tournament

St. Thomas More 43, Worland, Wyo. 20

Boys Basketball

Great Plains Lutheran 45, Nebraska Lutheran, Neb. 39

Gillette Early Bird Tournament

St. Thomas More 55, Worland, Wyo. 37