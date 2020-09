Wednesday night scoreboard – September 9th

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Wednesday’s results from across KELOLAND.

College Volleyball

Dordt 3 vs. DWU 0 (25-17, 25-22, 25-19)

Doane 3 vs. Mount Marty 1 (25-17, 25-20, 20-25, 26-24)

American Association

Chicago 3 vs. Sioux Falls 2

Chicago 5 vs. Sioux Falls 3

*Canaries will open best-of-7 championship series at Milwaukee on Saturday

Boys Cross Country

281 Conference Meet

1 Sanborn Central/Woonsocket 13

2 Wessington Springs 14

3 Highmore-Harrold 26

4 Iroquois/Doland 38

*Medalist: Daniel Ayoroa (James Valley Christian) 18:07.5

Girls Cross Country

281 Conference Meet

1 James Valley Christian 6

2 Wolsey-Wessington 21

3 Sanborn Central/Woonsocket 27

*Medalist: Abby Hasart (James Valley Christian) 22:21.8