SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Wednesday’s results from across KELOLAND.

Boys Cross Country

Colman-Egan Invite

1 Baltic 12

2 Dell Rapids St. Mary 22

3 Elkton-Lake Benton 25

*Medalist: Jacob Vogel (DRSM) 17:27.58

Girls Cross Country

Colman-Egan Invite

1 Colman-Egan 18

2 Howard 33

3 Dell Rapids St. Mary 33

*Medalist: Ellie Olsen (Deubrook Area) 20:25.78