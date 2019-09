Wednesday night scoreboard – September 25th

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Wednesday’s results from across KELOLAND.

Women’s Soccer

DWU 0 vs. Presentation 0

College Volleyball

Dakota State 3 vs. Mount Marty 0 (25-22, 25-14, 25-16)

Boys Cross Country

281 Conference

1 Sunshine Bible 16

2 Wessington Springs 21

3 Sanborn Central/Woonsocket 28

*Medalist: Daniel Ayoroa (James Valley Christian) 17:24.64

Cornbelt Conference

1 Canistota 10

2 Menno 15

3 McCrossan 23

*Medalist: Josiah Schroeder (Canistota) 17:50.64

Girls Cross Country

281 Conference

1 James Valley Christian 6

2 Iroquois/Doland 13

*Medalist: Hannah Terkildsen (Sanborn Central/Woonsocket) 22:25.17

Cornbelt Conference

1 Hanson 15

2 Freeman 25

3 Howard 26

*Medalist: Morgan Edelman (Menno) 21:17.00