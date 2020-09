SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Wednesday’s results from across KELOLAND.

Boys Cross Country

Dell Rapids Invitational

1 Sioux Falls Christian 43

2 Baltic 55

3 Lennox 59

*Medalist: Preston Bohl (Garretson) 17:26.30

Girls Cross Country

Dell Rapids Invitational

1 Flandreau 25

2 Tea Area 38

3 Lennox 42

*Medalist: Emily Plucker (Lennox) 20:23.79