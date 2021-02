Wednesday night scoreboard – February 10

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Wednesday’s results from across KELOLAND.

Women’s Basketball

Dordt 60, Dakota Wesleyan 44

Northwestern 83, Jamestown 67

Men’s Basketball

Dordt 64, Dakota Wesleyan 59

Northwestern 88, Jamestown 79

NSIC Swimming & Diving Championships

Team Scores

1. Minnesota State 206

2. Sioux Falls 167. 50

3. St. Cloud State 145. 50

4. University of Mary 97. 50

5. Augustana 50. 50

6. MSU Moorhead 38

7. Northern State 28

8. SMSU 24

9. Concordia-St. Paul 0

Day 1 All-Conference Performers – *NSIC Record

1000 Yard Freestyle 1 Beagle, Taylor A 22 Augustana-SD 10:34.78 10:10.03* 2 Lee, Andrea B 21 UMary-ND 10:40.63 10:12.51 3 Murillo, Victoria 20 UMary-ND 10:32.37 10:19.36

200 Yard IM 1 Spaans, Lizzy J 20 Sioux Falls-SD 2:07.39 2:05.90 2 Goodman, Emily 21 Mavericks-MN 2:08.53 2:07.37 3 Hanson, Whitney R 20 St. Cloud St-MN 2:09.52 2:08.31

50 Yard Freestyle

1 Krahn, Jenna R 22 Sioux Falls-SD 23.81 23.45 2 Meinberg, Liv 19 Mavericks-MN 24.11 23.88 3 Delegge, Breena M 20 Umary-ND 23.84 23.96

200 Yard Medley Relay

1 Mavericks-MN 'A' 1:48.30 1:43.78 1) Enervold, Anja 20 2) Goodman, Emily 21 3) Streiff, Katie 21 4) Meinberg, Liv 19 2 Sioux Falls-SD 'A' 1:48.81 1:44.38 1) Solano, Dome P 19 2) Kasch, Chantal 22 3) Solarski, Emily N 18 4) Krahn, Jenna R 22