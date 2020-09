SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Tuesday’s results from across KELOLAND.

Boys Golf

City Tournament

Team Standings (Round 2) Overall

1 O’Gorman (301) 602

2 Lincoln (313) 618

3 Roosevelt (304) 635

4 Washington (349) 705

*Medalist: Jack Eggebraaten (Roosevelt) (71) – William Sanford (O’Gorman) 145

Girls Soccer

O’Gorman 3 vs. Washington 1

Roosevelt 2 vs. Yankton 0