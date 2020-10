Tuesday night scoreboard – October 6th

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Tuesday’s results from across KELOLAND.

Girls Tennis

State “A” Tournament

Final Team Standings

1 Mitchell 499

2 Rapid City Christian 440

3 Pierre 300

4 Milbank 264

5 Yankton 239

6 Huron 226

7 Aberdeen Roncalli 211

8 Vermillion 142.5

9 Spearfish 86.5

10 Lennox 33.5

11 Madison 33

Boys Golf

State “AA” Tournament

Team (Round 2) Final

1 Lincoln (310) 617

2 Watertown (305) 622

3 O’Gorman (319) 636

4 Yankton (324) 644

5 Harrisburg (316) 645

Individual (Round 2) Final

1 Nash Stenberg (Lincoln) (69) 142

2 Kaden Rylance (Watertown) (74) 147

3 William Sanford (O’Gorman) (75) 148

State “A” Tournament

Team (Round 2) Final

1 Sioux Falls Christian (331) 649

2 Chamberlain (330) 671

3 Tea Area (351) 686

4 Vermillion (340) 688

5 Aberdeen Roncalli (357) 700

Individual (Round 2) Final

1 Micah Dohrer (Aberdeen Roncalli) (75) 152

2 Paul Bruns (Dakota Valley) (76) 156

3 Dakota Munger (Chamberlain) (79) 157