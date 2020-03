Tuesday night scoreboard – March 3rd

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Tuesday’s results from across KELOLAND.

Men’s Basketball

NSIC Tournament Championship

Northern State 80 vs. MSU-Mankato 59

GPAC Tournament Championship

Concordia 68 vs. DWU 66

Women’s Basketball

NSIC Tournament Championship

St. Cloud State 71 vs. Minnesota Duluth 62

High School Basketball

South Dakota

BOYS BASKETBALL

Class A Region 1

First Round

Groton Area 64, Aberdeen Roncalli 41

Sisseton 57, Webster Area 47

Class A Region 2

First Round

Deuel 56, Florence/Henry 54

Class A Region 4

First Round

Dakota Valley 73, Beresford 35

Tea Area 57, Elk Point-Jefferson 31

Vermillion 76, Canton 38

Class A Region 5

First Round

McCook Central/Montrose 54, Mt. Vernon/Plankinton 51, 2OT

Parkston 64, Wagner 34

Class A Region 6

First Round

Chamberlain 74, McLaughlin 66

Class A Region 7

First Round

Pine Ridge 82, St. Francis Indian 55

Class A Region 8

First Round

Custer 60, Hot Springs 28

Class B Region 1

Quarterfinal

Aberdeen Christian 52, Langford Area 40

Leola/Frederick 55, Britton-Hecla 52

Northwestern 53, Waverly-South Shore 50

Class B Region 2

Quarterfinal

Potter County 66, Ipswich 56

Sully Buttes 58, Sunshine Bible Academy 30

Class B Region 3

Quarterfinal

Wessington Springs 82, Castlewood 75

Wolsey-Wessington 61, Lake Preston 51

Class B Region 4

Quarterfinal

Colman-Egan 67, Dell Rapids St. Mary 49

Hanson 54, Chester Area 37

Class B Region 5

Quarterfinal

Bridgewater-Emery 43, Gayville-Volin 33

Freeman Academy/Marion 61, Irene-Wakonda 34

Scotland 61, Canistota 27

Viborg-Hurley 80, Centerville 45

Class B Region 6

Quarterfinal

Marty 67, Bon Homme 37

Class B Region 8

Quarterfinal

Lemmon 63, Tiospaye Topa 48

Timber Lake 67, McIntosh 34