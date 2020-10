Thursday night scoreboard – October 8th

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Thursday’s results from across KELOLAND.

Girls Tennis

State “AA” Tournament (Day 1 of 2)

1 Lincoln 360

2 Rapid City Stevens 340

3 Harrisburg 242.5

4 O’Gorman 242

5 Brandon Valley 186

6 Watertown 143.5

7 Roosevelt 102.5

8 Aberdeen Central 96

9 Washington 93

10 St. Thomas More 48.5

11 Brookings 0

11 Rapid City Central 0

Boys Cross Country

NEC Meet

1 Clark/Willow Lake 17

2 Milbank 24

3 Webster Area 52

*Medalist: Nick Batchelor (Milbank) 16:35.23

Dakota XII Meet

1 Sioux Falls Christian 10

2 Vermillion 42

3 Lennox 68

*Medalist: Isaac Davelaar (Sioux Falls Christian) 16:55.63

BEC Meet

1 Baltic 39

2 Flandreau 43

3 Beresford 44

*Medalist: Andrew Atwood (Beresford) 17:17.50

Girls Cross Country

NEC Meet

1 Milbank 19

2 Aberdeen Roncalli 23

3 Clark/Willow Lake 54

*Medalist: Ashlynn Batchelor (Milbank) 19:47.03

Dakota XII Meet

1 Sioux Falls Christian 16

2 Lennox 49

3 Tea Area 54

*Medalist: Taeli Barta (Vermillion) 20:20.88

BEC Meet

1 Flandreau 21

2 Beresford 23

3 Sioux Valley 49

*Medalist: Faith Wiese (Flandreau) 19:36.71