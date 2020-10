Thursday night scoreboard – October 15th

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Thursday’s results from across KELOLAND.

Boys Cross Country

Region 2A

1 Sioux Falls Christian 10

2 Madison 68

3 Baltic 69

*Medalist: Isaac Davelaar (Sioux Falls Christian) 16:13.66

Roger Loecker Invitational

1 Aberdeen Central 21

2 Pierre 43

3 Watertown 73

*Medalist: Daniel Street (Aberdeen Central) 16:46.49

Girls Cross Country

Region 2A

1 Sioux Falls Christian 14

2 Flandreau 32

3 Garretson 66

*Medalist: Faith Wiese (Flandreau) 19:31.87

Roger Loecker Invitational

1 Aberdeen Central 19

2 Pierre 56

3 Watertown 61

*Medalist: Melanie Jacobs (Aberdeen Central) 19:49.36