Thursday night scoreboard – March 4

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Thursday’s results from across KELOLAND.

College Football

UND 21, USD 10

Class A Girls Basketball SoDak 16

#1 St. Thomas More 61, #16 Miller 27

#2 Winner 50 #15 Tri-Valley 35

#3 Hamlin 62, #14 Mobridge-Pollock 22

#4 Aberdeen Roncalli 50, #13 Redfield 15

#5 Sioux Falls Christian 52, #12 Flandreau 51 (OT)

#6 Belle Fourche 50, #11 Parkston 46

#10 McCook Central/Montrose 41, #7 Hill City 39

#8 Dakota Valley 68, #9 Tea Area 59

Class B Girls Basketball SoDak 16

#1 Castlewood 65, #16 De Smet 37

#2 White River 49, #15 Aberdeen Christian 37

#3 Corsica/Stickney 49, #14 Timber Lake 33

#4 Hanson 59, #13 Faith 28

#5 Ethan 61, #12 Faulkton Area 45

#6 Herreid/Selby Area 49, #11 Menno 47

#7 Viborg-Hurley 55, #10 Andes Central/Dakota Christian 46

#9 Waverly-South Shore 46, #8 New Underwood 27