SIOUX FALLS, S.D. (KELO) -- Here are Wednesday's results from across KELOLAND.

Legion BaseballCentral Plains RegionalAppleton (WI) 9 vs. Dubuque (IA) 4Excelsior (MN) 17 vs. Fargo (ND) 11Oshkosh (WI) 4 vs. Renner 3Edina (MN) 9 vs. Sioux Falls West 8