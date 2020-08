SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Thursday’s results from across KELOLAND.

Boys Soccer

Vermillion 4 vs. Harrisburg 0

Huron 10 vs. James Valley Christian 0

Yankton 9 vs. Mitchell 1

Girls Soccer

Garretson 2 vs. Huron 0

West Central 3 vs. Vermillion 0

Mitchell 1 vs. Yankton 0

Boys Golf

Quad

Team Standings

1 O’Gorman 301

2 Yankton 304

3 Lincoln 305

4 Washington 364

*Medalist: Jacob Stewart (O’Gorman) 72