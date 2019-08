SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Monday’s results from across KELOLAND.

Boys Golf

West Central Early Bird

1 Sioux Falls Christian 339

2 Dakota Valley 342

3 Vermillion 350

*Medalist: Braden Eimers (Madison) 75

Warrior-Lynx Invitational

1 Lincoln 298

2 Roosevelt 301

3 Yankton 307

3 O’Gorman 307

*Medalist: Zach Curd (O’Gorman) 69

Girls Soccer

Lincoln 1 vs. Tea Area 1