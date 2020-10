SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Friday’s results from across KELOLAND.

Girls Tennis

State “AA” Tournament

Final Standings

1 Lincoln 547

2 Rapid City Stevens 504.5

3 O’Gorman 310

4 Harrisburg 262.5

5 Brandon Valley 245

6 Watertown 194.5

7 Roosevelt 127.5

8 Aberdeen Central 124.5

9 Washington 109

10 St. Thomas More 48.5

11 Brookings 0

11 Rapid City Central 0