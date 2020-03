Friday night scoreboard – March 6th

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Friday’s results from across KELOLAND.

College Softball

Florida Gulf Coast 12 vs. SDSU 5

SDSU 8 vs. Iowa 2

Indiana 5 vs. USD 1

Arizona 9 vs. USD 1 (F/6)

College Baseball

Air Force 15 vs. SDSU 8

High School Basketball

South Dakota

BOYS BASKETBALL

Class A Region 1

SoDak 16 Qualifier

Milbank 64, Groton Area 56

Tiospa Zina Tribal 58, Sisseton 45

Class A Region 3

SoDak 16 Qualifier

Dell Rapids 64, West Central 50

Sioux Falls Christian 83, Tri-Valley 36

Class A Region 4

SoDak 16 Qualifier

Dakota Valley 72, Tea Area 65

Vermillion 50, Lennox 46

Class A Region 5

SoDak 16 Qualifier

Madison 59, McCook Central/Montrose 32

Class B Region 1

SoDak 16 Qualifier

Aberdeen Christian 63, Northwestern 50

Warner 46, Leola/Frederick 44

Class B Region 2

SoDak 16 Qualifier

Herreid/Selby Area 72, Lower Brule 48

Sully Buttes 59, Potter County 52

Class B Region 3

SoDak 16 Qualifier

De Smet 64, Wessington Springs 27

Class B Region 4

SoDak 16 Qualifier

Elkton-Lake Benton 66, Hanson 46

Class B Region 5

SoDak 16 Qualifier

Canistota 54, Freeman Academy/Marion 44

Viborg-Hurley 59, Bridgewater-Emery 36

Class B Region 8

SoDak 16 Qualifier

Faith 52, Lemmon 47

GIRLS BASKETBALL

Class AA SoDak 16

State Qualifier

Brandon Valley 52, Aberdeen Central 45

Harrisburg 57, Pierre 40

Rapid City Stevens 66, Watertown 46

Sioux Falls Lincoln 66, Spearfish 28

Sioux Falls O’Gorman 70, Douglas 19

Sioux Falls Roosevelt 62, Huron 50

Sioux Falls Washington 65, Mitchell 48

Yankton 44, Rapid City Central 26