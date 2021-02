Friday night scoreboard – February 12

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Friday’s results from across KELOLAND.

Women’s Basketball

Augustana 76, USF 68

Dakota St. 81, Dickinson St. 67

Northern St. 87, Minot St. 58

Wayne St. 74, SMSU 60

Men’s Basketball

Augustana 67, USF 65

Dakota St. 63, Dickinson St. 60

Northern St. 87, Minot St. 77

Wayne St. 82, SMSU 54

College Softball

SDSU 6, Drake 1

Iowa State 4, SDSU 2

Southeastern Louisiana 11, USD 0

Southeastern Louisiana 14, USD 9

Women’s Soccer

SDSU 0, Omaha 0

USHL

Sioux Falls 4, Sioux City 3

NSIC Swimming & Diving Championships

Team Standings through Day 3

1. MSU Mankato 706

2. St. Cloud State 591.5

3. USF 556.5

4. U-Mary 366.5

5. Augustana 163.5

6. MSU Moorhead 150

7. Northern St. 144

8. SMSU 107

9. Concordia-St. Paul 4

High School Boys Basketball

Baltic 41, Alcester-Hudson 32

Chamberlain 46, Wagner 45

Dakota Valley 87, Dell Rapids 72

Elkton-Lake Benton 74, Estelline/Hendricks 55

Florence/Henry 62, Leola/Frederick 46

Gregory 46, Scotland 33

Highmore-Harrold 53, Sanborn Central/Woonsocket 44

Langford 52, Faulkton 42

Madison 61, McCook Central/Montrose 45

Platte-Geddes 77, Bon Homme 53

Tripp-Delmont/Armour 57, Avon 35

Vermillion 59, LeMars, Iowa 45

Winner 65, Pierre 62

Yankton 88, Watertown 58

High School Girls Basketball

Alcester-Hudson 47, Baltic 37

Avon 48, Tripp-Delmont/Armour 46

Canistota 54, Chester 44

Castlewood 73, Waverly-South Shore 64

Dakota Valley 78, Dell Rapids 33

DeSmet 55, Oldham-Ramona/Rutland 22

Deubrook 46, Colman-Egan 39

Faith 46, Hettinger/Scranton, N.D. 41

Faulkton 62, Langford 29

Highmore-Harrold 56, Sanborn Central/Woonsocket 52

Platte-Geddes 61, Bon Homme 44

Redfield 49, Clark/Willow Lake 39

Scotland 59, Gregory 47

Sioux Falls O’Gorman 74, Brookings 39

Sioux Falls Roosevelt 54, Yankton 44

Tea Area 59, Lennox 45

Wagner 66, Chamberlain 50

Webster 51, Tiospa Zina Tribal 35

Winner 51, Pierre 44

DWU/Culver’s Classic

Bridgewater-Emery 53, Burke 44

Corsica/Stickney 64, Herreid/Selby Area 53

Howard 73, Lyman 45

Menno 50, Jones County 28

St. Thomas More 61, Sioux Falls Christian 40

White River 62, Viborg-Hurley 57

Class “A” State Gymnastics Meet



Team Competition

School Vault Bars Beam Floor Total 1 Deuel 35.75 32.13 35.20 36.43 139.50 2 Madison 35.43 32.20 33.48 36.68 137.78 3 Wagner/Bon Homme 33.48 29.98 33.63 35.35 132.43 4 Hot Springs 33.45 30.38 33.25 34.95 132.03 5 Estelline/Henricks 33.75 28.20 33.03 35.63 130.60 6 Chamberlain 34.18 29.85 31.70 34.76 130.20 7 Milbank Area 33.30 29.38 31.55 35.10 129.33 8 Vermillion 31.95 29.55 31.10 32.43 125.03 9 Britton-Hecla 33.03 28.00 30.50 33.43 124.95

All-Around

Ave Score Name Team 1 9.475 Paige Simon DEUEL 2 9.350 Alexys Rueb WAGNER/BON HOMME/ 3 9.050 Sadie Johnson ESTELLINE/HENDRICKS 4 8.800 London Sudbeck PARKSTON/ETHAN/HANSON/MT. VERN 5 8.775 Annie Hawley DEUEL 6 8.725 Amelia Jones CHAMBERLAIN 7-T 8.700 Laycee Andersen DEUEL 7-T 8.700 Kiera Allen HOT SPRINGS 9 8.525 Isabel Gors MADISON 10 8.475 Kylie Krusemark MADISON 11-T 8.425 Karlie Nelson MADISON 11-T 8.425 Peyton Stewart HOT SPRINGS 13 8.350 Aubrey Fraasch MILBANK AREA 14 8.275 Serena Gapp VERMILLION 15 8.250 Hope Bjerke DEUEL 16 8.225 Sarena Schwartz ESTELLINE/HENDRICKS 17 8.200 Brynn Peterson ESTELLINE/HENDRICKS 18 8.175 Jessi Schroeder HOT SPRINGS 19 8.050 Raena Rost MADISON 20 8.000 Olivia Flemming MADISON 21-T 7.900 Allison Hough CHAMBERLAIN 21-T 7.900 Tori Farmer VERMILLION 21-T 7.900 Elise Hotzler DEUEL 24-T 7.875 Greta Snaza MILBANK AREA 24-T 7.875 Aerial Bochmann HOT SPRINGS 26-T 7.775 Mackenzie Brady VERMILLION 26-T 7.775 Maggie Kilker BRITTON-HECLA 28 7.650 Dani Yamaura MILBANK AREA 29-T 7.625 Jane Skustad CHAMBERLAIN 29-T 7.625 Kazney Knippling CHAMBERLAIN

Vault

Ave Score Name Team 1 9.575 Paige Simon DEUEL 2 9.200 Kylie Krusemark MADISON 3 8.950 Piper Cordes WALL/KADOKA AREA/PHILLIP 4 8.925 Sadie Johnson ESTELLINE/HENDRICKS 5 8.875 Jaylen Nachtigall HOT SPRINGS 6 8.850 Annie Hawley DEUEL 7 8.825 Allison Hough CHAMBERLAIN 8 8.800 Raena Rost MADISON 9 8.750 Sterling Mertens BRITTON-HECLA 10-T 8.725 Laycee Andersen DEUEL 10-T 8.725 Karlie Nelson MADISON 12 8.700 Olivia Flemming MADISON 13-T 8.625 Greta Snaza MILBANK AREA 13-T 8.625 Alcista Dion WAGNER/BON HOMME/ 15-T 8.600 London Sudbeck PARKSTON/ETHAN/HANSON/MT. VERN 15-T 8.600 Hope Bjerke DEUEL 15-T 8.600 Emma Dahl SISSETON 18-T 8.550 Dani Yamaura MILBANK AREA 18-T 8.550 Amelia Jones CHAMBERLAIN 20 8.500 Mackenzie Brady VERMILLION 21-T 8.450 Jenna Duffek WAGNER/BON HOMME/ 21-T 8.450 Kylah Biggins CHAMBERLAIN 23-T 8.400 Isabel Gors MADISON 23-T 8.400 Brynn Peterson ESTELLINE/HENDRICKS 23-T 8.400 Kaylee Johnson ESTELLINE/HENDRICKS 26-T 8.350 Peyton Stewart HOT SPRINGS 26-T 8.350 Jane Skustad CHAMBERLAIN 28-T 8.325 Maggie Kilker BRITTON-HECLA 28-T 8.325 Regan Simons WALL/KADOKA AREA/PHILLIP 30-T 8.275 Alexys Rueb WAGNER/BON HOMME/ 30-T 8.275 Carlie Deboer HOT SPRINGS

Floor

Ave Score Name Team 1 9.700 Paige Simon DEUEL 2 9.500 Sadie Johnson ESTELLINE/HENDRICKS 3 9.375 Isabel Gors MADISON 4 9.200 Raena Rost MADISON 5 9.100 Alexys Rueb WAGNER/BON HOMME/ 6 9.050 Kylie Krusemark MADISON 7-T 9.025 Laycee Andersen DEUEL 7-T 9.025 Piper Cordes WALL/KADOKA AREA/PHILLIP 9-T 9.000 Karlie Nelson MADISON 9-T 9.000 Alcista Dion WAGNER/BON HOMME/ 11-T 8.975 Amelia Jones CHAMBERLAIN 11-T 8.975 Jaylen Nachtigall HOT SPRINGS 13-T 8.950 Annie Hawley DEUEL 13-T 8.950 Jenna Duffek WAGNER/BON HOMME/ 15 8.900 Dani Yamaura MILBANK AREA 16 8.875 London Sudbeck PARKSTON/ETHAN/HANSON/MT. VERN 17 8.825 Kylah Biggins CHAMBERLAIN 18 8.800 Sarena Schwartz ESTELLINE/HENDRICKS 19-T 8.775 Olivia Flemming MADISON 19-T 8.775 Greta Snaza MILBANK AREA 19-T 8.775 Aerial Bochmann HOT SPRINGS 22 8.750 Hope Bjerke DEUEL 23-T 8.675 Brynn Peterson ESTELLINE/HENDRICKS 23-T 8.675 Madison Mathews MILBANK AREA 25 8.650 Kaylee Johnson ESTELLINE/HENDRICKS 26 8.600 Sterling Mertens BRITTON-HECLA 27 8.575 Emma Dahl SISSETON 28-T 8.550 Allison Hough CHAMBERLAIN 28-T 8.550 Kiera Allen HOT SPRINGS 30 8.450 Jessi Schroeder HOT SPRINGS

Beam

Ave Score Name Team 1 9.475 Paige Simon DEUEL 2 9.350 Alexys Rueb WAGNER/BON HOMME/ 3 9.050 Sadie Johnson ESTELLINE/HENDRICKS 4 8.800 London Sudbeck PARKSTON/ETHAN/HANSON/MT. VERN 5 8.775 Annie Hawley DEUEL 6 8.725 Amelia Jones CHAMBERLAIN 7-T 8.700 Laycee Andersen DEUEL 7-T 8.700 Kiera Allen HOT SPRINGS 9 8.525 Isabel Gors MADISON 10 8.475 Kylie Krusemark MADISON 11-T 8.425 Karlie Nelson MADISON 11-T 8.425 Peyton Stewart HOT SPRINGS 13 8.350 Aubrey Fraasch MILBANK AREA 14 8.275 Serena Gapp VERMILLION 15 8.250 Hope Bjerke DEUEL 16 8.225 Sarena Schwartz ESTELLINE/HENDRICKS 17 8.200 Brynn Peterson ESTELLINE/HENDRICKS 18 8.175 Jessi Schroeder HOT SPRINGS 19 8.050 Raena Rost MADISON 20 8.000 Olivia Flemming MADISON 21-T 7.900 Allison Hough CHAMBERLAIN 21-T 7.900 Tori Farmer VERMILLION 21-T 7.900 Elise Hotzler DEUEL 24-T 7.875 Greta Snaza MILBANK AREA 24-T 7.875 Aerial Bochmann HOT SPRINGS 26-T 7.775 Mackenzie Brady VERMILLION 26-T 7.775 Maggie Kilker BRITTON-HECLA 28 7.650 Dani Yamaura MILBANK AREA 29-T 7.625 Jane Skustad CHAMBERLAIN 29-T 7.625 Kazney Knippling CHAMBERLAIN

Bars