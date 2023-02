SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — View scores from around the area on this Saturday here:

NHL

Wild 3, Devils 2

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

Augustana 87, Minnesota State 59

Upper Iowa 95, USF 90

SDSU 72, USD 67

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

Minnesota State 83, Augustana 61

Upper Iowa 75 , USF 67

SDSU 79, USD 48

SOUTH DAKOTA BOYS PREP BASKETBALL

Baltic 56, Menno 45

Centerville 71, McCook Central/Montrose 59

Clark/Willow Lake 40, Flandreau 29

Crazy Horse 78, Flandreau Indian 52

Custer 71, Wall 36

DeSmet 69, Deuel 53

Douglas 82, Lead-Deadwood 44

Edgemont 68, Kadoka Area 18

Elkton-Lake Benton 61, Garretson 48

Freeman 57, Andes Central/Dakota Christian 22

Freeman Academy/Marion 64, Oldham-Ramona/Rutland 32

Gregory 56, Bridgewater-Emery 50

Hamlin 48, Aberdeen Christian 43

Hanson 58, Platte-Geddes 45

Harrisburg 67, Rapid City Stevens 43

Howard 67, Waubay/Summit 52

Ipswich 62, Langford 34

Lemmon 50, New Underwood 40

Leola/Frederick 64, Webster 43

Lower Brule 62, White River 54

Madison 71, Canton 63

McIntosh 90, Takini 75

Milbank 67, Tri-Valley 44

Miller 90, Todd County 61

Mobridge-Pollock 58, Groton Area 41

Newell 65, Tiospaye Topa 61

Parkston 59, Canistota 49

Pine Ridge 71, Kimball/White Lake 54

Sanborn Central/Woonsocket 49, Scotland 46

Santee, Neb. 89, Lyman 86

Sioux Valley 84, Parker 34

St. Francis Indian 65, Dupree 50

St. Thomas More 68, Mt. Vernon/Plankinton 57

Sturgis Brown 62, Belle Fourche 37

Sunshine Bible Academy 54, Sioux Falls Lutheran 52

Viborg-Hurley 69, Philip 55

Wessington Springs 58, Hitchcock-Tulare 39

Wolsey-Wessington 51, Irene-Wakonda 44

Yankton 74, Rapid City Central 53

SOUTH DAKOTA GIRLS PREP BASKETBALL

Alcester-Hudson 39, Tripp-Delmont/Armour 37

Andes Central 44, Centerville 42

Brandon Valley 59, Sioux Falls Lincoln 50

Canton 68, Madison 41

Corsica/Stickney 60, Burke 37

DeSmet 58, Deuel 34

Deubrook 77, Oldham-Ramona/Rutland 38

Douglas 50, Lead-Deadwood 19

Flandreau 59, Clark/Willow Lake 34

Florence/Henry 51, Belle Fourche 47

Garretson 44, Elkton-Lake Benton 36

Gayville-Volin 58, Colome 29

Harrisburg 55, Rapid City Stevens 40

Herreid/Selby Area 60, Wilmot 29

Highmore-Harrold 53, Waverly-South Shore 22

Langford 29, Flandreau Indian 24

Lemmon 31, New Underwood 29

Marty Indian 58, Freeman Academy/Marion 42

McIntosh 50, Takini 31

Mobridge-Pollock 53, Groton Area 44

Newell 69, Tiospaye Topa 47

Philip 74, Crazy Horse 15

Platte-Geddes 47, Baltic 41

Potter County 54, Pine Ridge 49

Rapid City Central 73, Yankton 35

Santee, Neb. 81, St. Francis Indian 51

Scotland 52, Avon 49

Sioux Falls Christian 68, Mt. Vernon/Plankinton 36

Sioux Valley 60, Parker 33

Sully Buttes 38, White River 26

Tri-Valley 60, Milbank 57

Warner 58, Aberdeen Roncalli 39

Webster 59, Leola/Frederick 48

Wessington Springs 62, Hitchcock-Tulare 46

Winner 44, Dupree 42

Wolsey-Wessington 55, Jones County 49

MINNESOTA BOYS PREP BASKETBALL

BOLD 59, New Ulm Cathedral 42

Barnesville 75, Frazee 45

Bemidji 66, Fergus Falls 41

Benilde-St. Margaret’s 78, Hermantown 72

Bloomington Jefferson 60, Duluth East 55

Bloomington Kennedy 71, Two Rivers 69

Border West 89, Breckenridge 62

Chaska 68, Tartan 66

Clearbrook-Gonvick 65, Kittson County Central 63

Duluth Denfeld 77, Zimmerman 56

Eden Valley-Watkins 55, New London-Spicer 53, OT

Edina 72, White Bear Lake 54

Fond du Lac Ojibwe 96, Hope Academy 51

Goodridge/Grygla-Gatzke 77, Stephen-Argyle 69

Hinckley-Finlayson 79, Nashwauk-Keewatin 68

La Crescent 72, Zumbrota-Mazeppa 63

Minneapolis Edison 77, Hiawatha Collegiate 73

Minneapolis North 92, Minneapolis Henry 83

Minnetonka 69, Shakopee 63

North Branch 74, Grand Rapids 53

Northern Freeze 71, Red Lake County 68

Northland 92, Cook County 34

Norwood-Young America 83, Proctor 48

Pelican Rapids 67, Mahnomen/Waubun 63

Plainview-Elgin-Millville 67, Cannon Falls 59

Rochester Mayo 70, Red Wing 55

Rock Ridge 95, Duluth Marshall 49

Russell-Tyler-Ruthton 80, Heron Lake-Okabena/Fulda 45

Sacred Heart 86, Roseau 54

Sleepy Eye 57, Madelia 39

Sleepy Eye St. Mary’s 101, Cleveland 44

Spring Grove 56, Rushford-Peterson 45

St. Cloud Cathedral 82, Rush City 52

St. Paul Highland Park 69, Simley 61

Totino-Grace 71, Elk River 43

Wabasha-Kellogg 60, Houston 49

Warren-Alvarado-Oslo 75, Badger-Greenbush-Middle River 35

Willmar 62, Little Falls 51

Worthington 59, Jordan 54

MINNESOTA GIRLS PREP BASKETBALL

Alexandria 63, Hill-Murray 45

Barnesville 58, Frazee 55

Becker 84, Benilde-St. Margaret’s 78

Caledonia 74, Jackson County Central 43

Cambridge-Isanti 54, Coon Rapids 19

Crookston 54, Grafton, N.D. 52

DeLaSalle 75, Totino-Grace 69

Detroit Lakes 65, Sauk Rapids-Rice 47

Duluth Marshall 72, Mounds Park Academy 50

Ely 49, Floodwood 29

Fillmore Central 70, Southland 48

Foley 42, Little Falls 17

Forest Lake 49, Blaine 47

Grand Meadow 63, Lyle/Austin Pacelli 28

Hayfield 59, Lanesboro 44

Houston 92, LeRoy-Ostrander 46

Mankato Loyola 58, United South Central 38

Minneapolis Henry 63, Minneapolis North 55

Nevis 52, Mahnomen/Waubun 36

New London-Spicer 62, Sauk Centre 31

Plainview-Elgin-Millville 51, Cannon Falls 30

Proctor 67, International Falls 27

Providence Academy 89, St. Peter 56

Rochester Mayo 62, Red Wing 58

Rushford-Peterson 53, Spring Grove 27

Russell-Tyler-Ruthton 69, Heron Lake-Okabena/Fulda 30

Sacred Heart 60, Red Lake Falls 52

Sioux City, West, Iowa 72, Worthington 50

Sleepy Eye St. Mary’s 67, Cedar Mountain/Comfrey 63

St. Paul Humboldt 50, Columbia Heights 43

Stillwater 64, Holy Angels 55

Superior, Wis. 75, Princeton 42

Tartan 59, Moorhead 54

Thompson, N.D. 83, Roseau 35

Wabasso 52, Tracy-Milroy-Balaton 38

West Lutheran 53, New Life Academy 39

Zumbrota-Mazeppa 61, La Crescent 59

IOWA BOYS PREP BASKETBALL

Ames 61, Dowling Catholic, West Des Moines 56

Ankeny 69, Linn-Mar, Marion 65

Cedar Rapids, Kennedy 64, Valley, West Des Moines 50

Clear Creek-Amana 74, Decorah 70

Council Bluffs, Abraham Lincoln 72, Des Moines, Lincoln 66

Muscatine 65, Fort Madison 38

Sioux City, East 76, Spencer 46

IOWA GIRLS PREP BASKETBALL

Cedar Rapids, Kennedy 54, Marion 41

Council Bluffs, Abraham Lincoln 72, Des Moines, Lincoln 51

Sioux City, West 72, Worthington, Minn. 50

Waukee Northwest 62, Iowa City High 37

Class 2A Region 1

First Round

Columbus Catholic, Waterloo 59, Wapsie Valley, Fairbank 47

Class 2A Region 2

First Round

Akron-Westfield 56, Lawton-Bronson 44

Boyden-Hull 60, Western Christian 48

Class 2A Region 3

First Round

Emmetsburg 52, Hartley-Melvin-Sanborn 38

Class 2A Region 4

First Round

Madrid 54, East Marshall, LeGrand 33

Pella Christian 61, Eldon Cardinal 35

Class 2A Region 7

First Round

West Central Valley, Stuart 49, Woodward-Granger 37

Class 2A Region 8

First Round

East Sac County 52, IKM-Manning 47

Class 3A Region 1

Quarterfinal

Garner-Hayfield-Ventura 61, Clarion-Goldfield-Dows 39

Class 3A Region 2

Quarterfinal

Assumption, Davenport 61, Washington 34

Davis County, Bloomfield 54, Central Lee, Donnellson 46

Mount Vernon 51, Tipton 24

Class 3A Region 3

Quarterfinal

Benton Community 56, Anamosa 15

Center Point-Urbana 61, Camanche 28

Class 3A Region 4

Quarterfinal

Roland-Story, Story City 43, Nevada 35

Class 3A Region 5

Quarterfinal

Atlantic 54, Clarinda 24

Clarke, Osceola 58, Shenandoah 44

Harlan 61, Red Oak 14

Class 3A Region 6

Quarterfinal

Sioux Center 87, Sheldon 52

Spirit Lake 62, Rock Valley 53, OT

Unity Christian 81, Okoboji, Milford 55

West Lyon, Inwood 67, MOC-Floyd Valley 41

Class 3A Region 7

Quarterfinal

Monticello 74, New Hampton 37

Wahlert, Dubuque 62, Crestwood, Cresco 43

Class 3A Region 8

Quarterfinal

Mid-Prairie, Wellman 67, PCM, Monroe 49

Osage 52, Albia 25