SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The first round of the Sioux Falls Boys City Golf Meet was held Monday at Elmwood Golf Course with O’Gorman jumping out to a 21-stroke lead through one round.

The Knights had the top five individual finishers after the first round with Taten Mauney and Nolan Cinco tying for Medalist honors after each shot an even par 72.

Round 1 Individual Standings

T1 Taten Mauney O’Gorman E 72 T1 Nolan Cinco O’Gorman E 72 3 Radley Mauney O’Gorman 1 73 4 Will Hurd O’Gorman 2 74 5 Mac Drake O’Gorman 3 75 T6 Andy Noble Jefferson 5 77 T6 Ryken Helseth Jefferson 5 77 8 Liam Sarmiento O’Gorman 6 78 T9 Jack Hilgenberg Lincoln 7 79 T9 Rowan Seeman Jefferson 7 79 T9 Cory Perdaems Jefferson 7 79 T12 John Matheson Lincoln 9 81 T12 Ian Pattison Lincoln 9 81 14 Jackson Skoudas Lincoln 11 83 15 Adam Knigge Lincoln 12 84 T16 Braden Watembach Lincoln 13 85 T16 Boen McKee Roosevelt 13 85 T16 James Stewart O’Gorman 13 85 T19 Torr Zielenski Roosevelt 14 86 T19 Trevor Rick Jefferson 14 86 T21 Caleb Knock Roosevelt 15 87 T21 Harrison Seeman Jefferson 15 87 23 Nick Simon O’Gorman 16 88 T24 Aryan Patel Lincoln 18 90 T24 Lucas Hiatt Lincoln 18 90 26 Channing Schaff Jefferson 19 91 T27 Austin Hillbrands Roosevelt 31 103 T27 Sam Risch Washington 31 103 29 Everett Mescher Washington 32 104 T30 Zharic Sheppard Washington 33 105 T30 Ben Herman Roosevelt 33 105 T30 Jayse Foss Jefferson 33 105 33 Kahzden Sheppard Washington 34 106 34 Bryce Thompson Washington 36 108 35 Easton Miller Washington 39 111 36 Bryce Ronken Washington 41 113 37 Austin Studenski Roosevelt 43 115 38 Ben Sushchik Roosevelt 52 124 WD Dylan Rymerson Washington – WD WD Brayden Beecroft Roosevelt – WD

Team Standings