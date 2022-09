SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The Sioux Fall Boys City Golf Meet continued on Tuesday with second round action at Prairie Green Golf Club. O’Gorman entered the day with a 21 stroke lead on the team side and extended that lead to 40 strokes after shooting a +9 as a team.

O’Gorman Liam Sarmiento would take home medalist honors in round two after carding an even-par 72 on Tuesday.

While the team championship is all but wrapped up, the individual title will come down to the final round. O’Gorman Radley Mauney holds a one-stroke lead over teammate Nolan Cinco, but there are three other Knights within 4 strokes of his lead. Jefferson’s Andy Noble is five shots back in 6th place, while Lincoln’s Jack Hilgenberg is just 6 shots off Mauney’s pace.

Team Standings

School Total To Par Gross R1 R2 O’Gorman +12 291 297 Jefferson +52 312 316 Lincoln +68 324 320 Roosevelt HS +153 361 368 Washington HS +243 423 396

Round 2 Individual Standings

1 Liam Sarmiento O’Gorman HS E 72 T2 Jack Hilgenberg Lincoln HS +2 74 T2 Radley Mauney O’Gorman HS +2 74 T4 Andy Noble Jefferson HS +3 75 T4 Will Hurd O’Gorman HS +3 75 T6 Nolan Cinco O’Gorman HS +4 76 T6 Mac Drake O’Gorman HS +4 76 8 Ryken Helseth Jefferson HS +6 78 T9 Boen McKee Roosevelt HS +7 79 T9 Cory Perdaems Jefferson HS +7 79 11 Adam Knigge Lincoln HS +8 80 12 Taten Mauney O’Gorman HS +10 82 13 Jackson Skoudas Lincoln HS +11 83 T14 Trevor Rick Jefferson HS +12 84 T14 Harrison Seeman Jefferson HS +12 84 T14 Ian Pattison Lincoln HS +12 84 T17 John Matheson Lincoln HS +13 85 T17 Braden Watembach Lincoln HS +13 85 19 Torr Zielenski Roosevelt HS +16 88 20 Bryce Thompson Washington HS +27 99 T21 Everett Mescher Washington HS +28 100 T21 Caleb Knock Roosevelt HS +28 100 23 Austin Studenski Roosevelt HS +29 101 24 Austin Hillbrands Roosevelt HS +31 103 25 Zharic Sheppard Washington HS +33 105 T26 Easton Miller Washington HS +37 109 T26 Kahzden Sheppard Washington HS +37 109 28 Ben Herman Roosevelt HS +41 113 29 Bryce Ronken Washington HS +44 116 DQ Rowan Seeman Jefferson HS – DQ

Overall Individual Standings