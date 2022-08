SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Here are Monday’s results from across KELOLAND.

High School Volleyball

Arlington def. Estelline/Hendricks, 25-12, 25-23, 25-23

Dell Rapids def. Baltic, 25-18, 18-25, 24-26, 25-19, 15-12

Freeman def. Corsica/Stickney, 25-7, 25-21, 25-7

Groton Area def. Aberdeen Christian, 25-11, 25-17, 25-12

Parkston def. Hanson, 25-23, 25-18, 26-24

Warner def. Wolsey-Wessington, 25-14, 25-16, 25-19

Boys Soccer

Tea Area 10, West Central 0

Girls Tennis

O’Gorman 6, Lincoln 3

Competitive Cheer

St. Mary Invite

1st: Dell Rapid St. Mary (135.75)

2nd: Elkton/Lake Benton (133.75)

3rd: Dell Rapids (118.5)

4th: Deubrook (117.75)

5th: Parkston (113.75)

6th: Iroquois/Lake Preston (99.75)

Boys Cross Country

Milbank ‘Breathe Easy’ Meet Individual Results

1. Brown, Payton Milbank 13:22.14

2. Foltz, Kaleb Tri-State 13:44.06

3. Batchelor, James Milbank 13:54.28

4. Meyer, Bryan Milbank 14:41.08

5. Gutenkauf, Paul Aberdeen Roncalli 14:59.39

6. Berry, Beckham Milbank 15:07.21

7. Graham, Isaac Milbank 15:16.25

8. Peterson, Matthew Aberdeen Roncalli 15:33.43

9. Reetz, Drew Webster Area 15:40.23

10. Bissonette, Ceejay Tiospa Zina 15:41.99

11. Griffin, Garrett Aberdeen Roncalli 16:01.97

12. Madsen, Grayson Tri-State 16:07.49

13. Van Peursem, Grant Milbank 16:35.69

14. Price, Isaac Aberdeen Roncalli 16:37.57

15. Clark, Tyler Great Plains Lutheran 16:43.56

16. Berg, Isaiah Great Plains Lutheran 16:44.63

17. Kratz, Thad Great Plains Lutheran 16:51.33

18. Berndt, Tyler Aberdeen Roncalli 17:01.31

19. Bradley, Ben Aberdeen Roncalli 17:07.32

20. Mount, Kelynn Aberdeen Roncalli 17:13.59

21. Miller, Tacey Webster Area 17:14.09

22. Maag, Jayven Waubay-Summit 17:18.61

23. Thuringer, Nolan Waubay-Summit 17:23.43

24. Rydell, Isaiah Tri-State 17:33.42

25. Mork, Matt Webster Area 17:33.67

26. Piotter, Amsden Tri-State 17:37.50

27. Raguse, Kadin Tri-State 17:39.27

28. Klein, Joshua Tri-State 17:52.20

29. Thuringer, Will Webster Area 18:17.71

30. Grams, Seth Great Plains Lutheran 18:29.05

31. Czerwan, Landon Great Plains Lutheran 18:43.67

32. Clark, Dominick Great Plains Lutheran 18:58.74

33. Schimmel, Jared Webster Area 19:34.65

34. Litton, Casey Tri-State 21:01.37

35. Ziegler, Reese Tiospa Zina 23:32.15

Girls Cross Country

Milbank ‘Breathe Easy’ Meet Individual Results

1. Bauer, Halle Great Plains Lutheran 15:26.68

2. Batchelor, Ashlynn Milbank 15:41.61

3. Zirbel, Madison Waubay-Summit 16:49.88

4. Speidel, Kynlee Milbank 17:26.08

5. Bendix, Taylor Great Plains Lutheran 17:29.67

6. Street, Maurina Milbank 17:49.18

7. Meyer, Leah Milbank 17:55.58

8. Cassidy, Addison Aberdeen Roncalli 18:00.61

9. Berry, Tyra Milbank 18:12.95

10. Neumann, Catie Great Plains Lutheran 18:20.77

11. Neugebauer, Ellie Milbank 18:27.32

12. Martin, Madisen Aberdeen Roncalli 18:29.22

13. Schmidt, Sarah Aberdeen Roncalli 18:36.97

14. Schmidt, Paige Aberdeen Roncalli 18:48.81

15. Wendland, Stella Milbank 18:55.28

16. Benike, Eva Waubay-Summit 19:18.83

17. Case, Erin Webster Area 19:20.86

18. Navratil, Morgan Tri-State 19:22.11

19. Hegg, Ella Webster Area 19:44.63

20. Berg, Hannah Great Plains Lutheran 20:02.28

21. Rumpca, Jocelyn Webster Area 20:11.83

22. Poor, Daria Great Plains Lutheran 20:38.80

23. O’ Farrell, Ashlyn Milbank 20:52.48

24. Kanzenbach, Emma Great Plains Lutheran 21:14.81

25. Fritz, Macy Tri-State 21:58.06