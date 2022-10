MITCHELL, S.D. (KELO) – Day one of the boys Class AA state championship is in the books and it’s the Harrisburg Tigers who currently sit at the top with an overall score of (-2).

Full team and individual results can be seen below:

TEAM RESULTS

1. Harrisburg -2 (286)



2. Pierre T.F. Riggs +6 (294)



3. O’Gorman +16 (304)



4. Watertown +21 (309)



5. Mitchell +23 (311)



6. Brandon Valley +28 (316)



7. Yankton +38 (326)



T8. SF Jefferson +39 (327)



T8. SF Lincoln +39 (327)



10. Aberdeen Central +40 (328)



11. Brookings +45 (333)



12. RC Stevens +53 (341)



13. Spearfish +62 (350)



14. RC Central +66 (354)



15. Sturgis Brown +69 (357)

INDIVIDUAL RESULTS