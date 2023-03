SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — View scores from around the area on this Friday here:

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

UND 83, Denver 68

Omaha 73, Kansas City 61

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

St. Thomas 61, Western Illinois 50

Kansas City 66, Denver 65

SOUTH DAKOTA BOYS PREP BASKETBALL

Class A Region 1

Groton Area 48, Milbank 39

Waubay/Summit 44, Tiospa Zina Tribal 36

Class A Region 2

Hamlin 55, Clark/Willow Lake 35

Sioux Valley 77, Deuel 56

Class A Region 3

Madison 67, Dell Rapids 60

Sioux Falls Christian 71, West Central 46

Class A Region 4

Dakota Valley 74, Tea Area 65

Elk Point-Jefferson 63, Vermillion 37

Class A Region 5

Hanson 59, Platte-Geddes 46

Mt. Vernon/Plankinton 66, Parkston 45

Class A Region 6

McLaughlin 43, Mobridge-Pollock 35

Miller 68, Crow Creek Tribal School 66

Class A Region 7

Pine Ridge 47, Red Cloud 44

Winner 52, Lakota Tech 46

Class A Region 8

Hot Springs 77, Rapid City Christian 67

St. Thomas More 48, Belle Fourche 32

Class B Region 1

Aberdeen Christian 85, Hitchcock-Tulare 49

Northwestern 63, Warner 38

Class B Region 2

Castlewood 64, James Valley Christian 59

DeSmet 55, Wolsey-Wessington 45

Class B Region 3

Ethan 56, Dell Rapids St. Mary 44

Howard 58, Bridgewater-Emery 45

Class B Region 4

Irene-Wakonda 62, Freeman Academy/Marion 52

Viborg-Hurley 70, Scotland 38

Class B Region 5

Gregory 53, Tripp-Delmont/Armour 42

Wessington Springs 64, Marty Indian 58

Class B Region 6

Ipswich 59, Highmore-Harrold 50

Lower Brule 74, Herreid/Selby Area 41

Class B Region 7

Crazy Horse 55, Philip 52

White River 73, Jones County 44

Class B Region 8

Faith 96, Tiospaye Topa 66

Harding County 70, Lemmon 44

SOUTH DAKOTA GIRLS PREP BASKETBALL

Class AA SoDak 16

Harrisburg 35, Spearfish 30

Mitchell 53, Brandon Valley 49

Pierre T F Riggs High School 68, Brookings 42

Rapid City Stevens 62, Huron 48

Sioux Falls Jefferson 57, Aberdeen Central 41

Sioux Falls O’Gorman 63, Rapid City Central 26

Sioux Falls Washington 53, Sioux Falls Roosevelt 40

Watertown 38, Sioux Falls Lincoln 36

STATE TOURNAMENT PAIRINGS

#1 Washington vs. #8 Watertown

#4 Jefferson vs. #12 Mitchell

#2 Pierre vs. #7 Rapid City Stevens

#3 O’Gorman vs. #6 Harrisburg

MINNESOTA BOYS PREP BASKETBALL

Albany 88, Foley 52

Alexandria 68, Brainerd 54

Annandale 68, Glencoe-Silver Lake 63

Belgrade-Brooten-Elrosa 76, Hancock 59

Benilde-St. Margaret’s 69, New Prague 51

Blaine 78, Elk River 71

Bloomington Jefferson 61, Chanhassen 50

Chisholm 79, Bigfork 45

Cromwell 46, Nashwauk-Keewatin 44

Dilworth-Glyndon-Felton 71, Browerville/Eagle Valley 60

East Ridge 65, Roseville 62

Esko 95, Brooklyn Center 77

Farmington 59, Eagan 46

Fosston 71, Clearbrook-Gonvick 33

Henning 75, Ashby 36

Hillcrest Lutheran 59, Pelican Rapids 45

Holy Family Catholic 94, Southwest Christian (Chaska) 55

Hopkins 83, Edina 77

LILA 86, Chesterton Academy 79

Lake Crystal-Wellcome Memorial 67, Belle Plaine 47

Lakeville South 59, Burnsville 40

Mahnomen/Waubun 88, Breckenridge 66

Mankato East 68, Rochester Century 52

Maple Grove 67, Park Center 64

Maple River 71, Waterville-Elysian-Morristown 31

Milaca 86, Pierz 60

Minnetonka 89, Eden Prairie 65

Mounds View 67, Woodbury 59

Norwood-Young America 78, St. Clair 70

Osseo 67, Anoka 51

Owatonna 97, Red Wing 65

Pequot Lakes 75, Park Rapids 46

Perham 45, Fergus Falls 33

Richfield 80, Columbia Heights 77

Robbinsdale Armstrong 71, Centennial 45

Rockford 70, Royalton 49

Rosemount 71, Apple Valley 50

Sauk Centre 66, Melrose 62

Shakopee 75, Eastview 67

St. Thomas Academy 82, Hastings 60

Stillwater 67, Cretin-Derham Hall 64

Tartan 55, North St. Paul 46

Thief River Falls 84, Warroad 49

Totino-Grace 87, Andover 78

Two Rivers 82, Simley 52

Verndale 50, Lake Park-Audubon 45

Waconia 89, St. Louis Park 59

Wayzata 95, Buffalo 62

West Lutheran 86, Higher 64

White Bear Lake 66, Park (Cottage Grove) 65

Class A

Section 2

First Round

Madelia 57, Alden-Conger 55

MINNESOTA GIRLS PREP BASKETBALL

Class AAA

Section 7

Semifinal

Cloquet 71, Hermantown 46

Grand Rapids 66, Hibbing 26

Class A

Section 3

Semifinal

Minneota 48, Lac qui Parle Valley 35

Southwest Minnesota Christian 66, Edgerton 50

IOWA GIRLS PREP BASKETBALL

Class 1A State

Semifinal

Bishop Garrigan 73, St. Mary’s, Remsen 39

Newell-Fonda 66, North Linn, Troy Mills 48

Class 2A State

Semifinal

Central Lyon, Rock Rapids 65, PAC-LM 44

Dike-New Hartford 61, Sibley-Ocheyedan 56

Class 3A State

Championship

Sioux Center 62, Benton Community 47

Class 5A State

Championship

Pleasant Valley 59, Johnston 56