BRANDON, S.D. (KELO) — Day one of the High Bank Nationals has come to a close at Huset’s Speedway.

Here’s a look at the results:

Last Chance Showdown (12 Laps):

1. 29-Sye Lynch[1]

2. 3-Tim Kaeding[6]

3. 88-Austin McCarl[4]

4. 49-Brad Sweet[8]

5. 1A-Jacob Allen[3]

6. 24T-Christopher Thram[2]

7. 17-Sheldon Haudenschild[12]

8. 9R-Chase Randall[9]

9. 83H-Justin Henderson[5]

10. 9-Kasey Kahne[11]

11. 6C-Carson McCarl[7]

12. 101-Cody Maroske[16]

13. 52-Blake Hahn[17]

14. 11M-Brendan Mullen[10]

15. 15H-Sam Hafertepe Jr[13]

16. 7BC-Tyler Courtney[18]

17. 15-Donny Schatz[14]

18. 83-James McFadden[20]

19. 22-Riley Goodno[19]

20. 22K-Kaleb Johnson[21]

21. 3J-Dusty Zomer[22]

22. 2AG-Trent Pigdon[15]

C Feature (10 Laps)

1. 22K-Kaleb Johnson[2]

2. 3J-Dusty Zomer[3]

3. 81-Jack Dover[6]

4. 16-Brooke Tatnell[10]

5. 3Z-Brock Zearfoss[8]

6. 12-Tyler Drueke[9]

7. 17D-Ryan Bickett[13]

8. 6-Bill Rose[7]

9. 105-Cody Ihlen[4]

10. G5-Gage Pulkrabek[5]

11. 2K-Kevin Ingle[11]

12. 78-Bill Wagner[12]

13. (DNS) 11S-Parker Price Miller

14. (DNS) 24W-Garet Williamson

Heat 1 (10 Laps)

1. 3-Tim Kaeding[1]

2. 11-Cory Eliason[4]

3. 83H-Justin Henderson[2]

4. 18-Giovanni Scelzi[5]

5. 17-Sheldon Haudenschild[3]

6. 52-Blake Hahn[7]

7. 2-David Gravel[6]

8. 12-Tyler Drueke[9]

9. 6-Bill Rose[8]

Heat 2 (10 Laps)

1. 49-Brad Sweet[1]

2. 10-Matt Juhl[3]

3. 57-Kyle Larson[6]

4. 15-Donny Schatz[2]

5. 7S-Robbie Price[4]

6. 7BC-Tyler Courtney[7]

7. 29-Sye Lynch[5]

8. 16-Brooke Tatnell[9]

9. 3Z-Brock Zearfoss[8]

Heat 3 (10 Laps)

1. 13-Mark Dobmeier[2]

2. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]

3. 5-Spencer Bayston[4]

4. 6C-Carson McCarl[3]

5. 83JR-Michael Kofoid[6]

6. 5T-Ryan Timms[5]

7. G5-Gage Pulkrabek[9]

8. 105-Cody Ihlen[8]

9. (DNS) 24W-Garet Williamson

Heat 4 (10 Laps)

1. 9-Kasey Kahne[1]

2. 24-Rico Abreu[4]

3. 11M-Brendan Mullen[2]

4. 9R-Chase Randall[3]

5. 5X-Kerry Madsen[5]

6. 41-Carson Macedo[6]

7. 22K-Kaleb Johnson[8]

8. 11S-Parker Price Miller[7]

9. 2K-Kevin Ingle[9]

Heat 5 (10 Laps)

1. 20G-Noah Gass[2]

2. 2AG-Trent Pigdon[1]

3. 17B-Bill Balog[3]

4. 19-Ayrton Gennetten[4]

5. 21-Brian Brown[5]

6. 1S-Logan Schuchart[6]

7. 22-Riley Goodno[7]

8. 81-Jack Dover[8]

9. 78-Bill Wagner[9]

Heat 6 (10 Laps)

1. 88-Austin McCarl[2]

2. 101-Cody Maroske[1]

3. 1A-Jacob Allen[3]

4. 25-Lachlan McHugh[6]

5. 14T-Tim Estenson[5]

6. 83-James McFadden[8]

7. 24T-Christopher Thram[4]

8. 3J-Dusty Zomer[7]

9. 17D-Ryan Bickett[9]