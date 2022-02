BRANDON, S.D. (KELO) — Brandon Valley and Watertown clashed on the wrestling mat Thursday night. The Lynx won the first three matches of the dual, and 10 matches total as they picked up the 52-18 victory over Watertown.

Individual Matches

220: Owen Warren (BRVA) over Draven Bau (WATE) (Dec 5-2)

285: Navarro Schunke (BRVA) over Micah Hach (WATE) (MD 13-5)

106: Trevon Oehme (BRVA) over Leo Stroup (WATE) (Fall 0:23)

113: Sloan Johannsen (WATE) over Hayden McGuire (BRVA) (TF 15-0 4:32)

120: Jesse Johnson (BRVA) over Braden Le (WATE) (Fall 2:44)

126: Jordon Oehme (BRVA) over Weston Everson (WATE) (MD 12-3)

132: Trason Oehme (BRVA) over Nathan Briggs (WATE) (Fall 3:10)

138: Alex Mentzer (BRVA) over Markus Pitkin (WATE) (Fall 1:25)

145: Gavin Chapman (BRVA) over Landen Lewis (WATE) (Fall 0:37)

152: Ian Johnson (WATE) over Cayden Langenhorst (BRVA) (Dec 5-1)

160: Jax Kettwig (WATE) over (BRVA) (For.)

170: Lucas Slack (BRVA) over Jackson Maag (WATE) (Fall 0:41)

182: Mac Young (WATE) over Dominic Tucker (BRVA) (MD 12-4)

195: Damion Schunke (BRVA) over Brock Eitreim (WATE) (TF 23-8 5:47)