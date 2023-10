SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Brandon Valley claimed first place at the 2023 State Dance competition Saturday.

The Lynx won both the Jazz and Pom portions of the event on their way to the crown.

Dance Grand Champion

Place Team Score 1 BRANDON VALLEY 296 2 SF WASHINGTON 292.75 3 YANKTON 285.25 4 HARRISBURG 275.75 5 O’GORMAN 272 6 SF ROOSEVELT 264.75 7 PIERRE T.F RIGGS 264.5 8 SF JEFFERSON 260.75 9 ABERDEEN CENTRAL 259.25 10 SF LINCOLN 257 11 RC CENTRAL 253.5 12 RC STEVENS 247.75 13 MITCHELL 247.25 14 WATERTOWN 244.75 15 BROOKINGS 228.75 16 HURON 227.25 17 SPEARFISH 225.75 18 DOUGLAS 209.5

Jazz

Place Team Score 1 BRANDON VALLEY 295 2 YANKTON 286 3 HARRISBURG 277 4 SF LINCOLN 260.5 5 HURON 229 6 SPEARFISH 218.5 7 DOUGLAS 206

Pom

Place Team Score 1 BRANDON VALLEY 297 2 SF WASHINGTON 294 3 YANKTON 284.5 4 O’GORMAN 269.5 5 PIERRE T.F. RIGGS 269 6 SF ROOSEVELT 265 7 SF JEFFERSON 259.5 8 ABERDEEN CENTRAL 258.5 9 RC STEVENS 252 10 WATERTOWN 249 11 RC CENTRAL 246 12 SPEARFISH 233 13 MITCHELL 232.5 14 BROOKINGS 229 15 DOUGLAS 213

Hip Hop