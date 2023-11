ROSEMONT, IL (KELO) — The Big Ten Conference announced their 2023 Volleyball All-Big Ten Team and individual honorees on Thursday. That included a familiar name.

Former O’Gorman standout Bergen Reilly was named the Big Ten Setter of the Year. She’s the first freshman to win the award and second from Nebraska.

Reilly leads the conference with 10.74 assists per game. That ranks 13th nationally.

She has a total of 1,095 assists this year.

Below are the All-Big Ten Conference Teams as announced Thursday:

FIRST TEAM ALL-BIG TEN

Raina Terry, Sr., OH, Illinois

CAMRYN HAWORTH, Jr., S, Indiana

Taylor Landfair, RS-Jr., OH, Minnesota

Kylie Murr, Gr., L, Minnesota

MERRITT BEASON, Jr., OPP, Nebraska

Harper Murray, Fr., OH, Nebraska

Bergen Reilly, Fr., S, Nebraska

LEXI RODRIGUEZ, Jr., L, Nebraska

Julia Sangiacomo, Sr., OH, Northwestern

EMILY LONDOT, Sr., OH, Ohio State

JESS MRUZIK, Sr., OH, Penn State

Mac Podraza, Gr., S, Penn State

EVA HUDSON, So., OH, Purdue

Raven Colvin, Jr., MB, Purdue

Chloe Chicoine, Fr., OH, Purdue

SARAH FRANKLIN, Sr., OH, Wisconsin

Carter Booth, So., MB, Wisconsin

Anna Smrek, Jr., OPP, Wisconsin

SECOND TEAM ALL-BIG TEN

Ramsey Gary, Fr., L, Indiana

Kaley Rammelsberg, Gr., MB, Indiana

Amani McArthur, Gr., MB, Michigan State

Taylah Holdem, Fr., OH, Michigan State

Melani Shaffmaster, Sr., S, Minnesota

Lydia Grote, Jr., OPP, Minnesota

Andi Jackson, Fr., MB, Nebraska

Bekka Allick, So., MB, Nebraska

Rylee Rader, Sr., MB, Ohio State

Camryn Hannah, Sr., OH, Penn State

Maddie Schermerhorn, Gr., L, Purdue

Alissa Kinkela, RS-So., OH, Rutgers

Devyn Robinson, Sr., OPP, Wisconsin

ALL-FRESHMAN TEAM

RAMSEY GARY, L, Indiana

Taylah Holdem, OH, Michigan State

BERGEN REILLY, S, Nebraska

HARPER MURRAY, OH, Nebraska

Andi Jackson, MB, Nebraska

CHLOE CHICOINE, OH, Purdue

Taylor Anderson, S, Purdue

SPORTSMANSHIP HONOREES

Kennedy Collins, Gr., MB, Illinois

Candela Alonso-Corcelles, So., OH, Indiana

Bailey Ortega, Sr., S, Iowa

Zoe Huang, Jr., S, Maryland

Brooke Humphrey, Sr., DS/L, Michigan

Lydia Grote, Jr., OPP, Minnesota

Julia Bishop, Jr., S, Michigan State

Maggie Mendelson, So., MB, Nebraska

Natalie Chizzo, Sr., OH, Northwestern

Sarah Sue Morbitzer, Sr., DS, Ohio State

Macy Van Den Elzen, Sr., OPP, Penn State

Lizzie Carr, R-Fr., MB, Purdue

Kristina Grkovic, Sr., MB, Rutgers

MJ Hammill, Sr., S, Wisconsin

**ALL CAPS indicates unanimous selections