SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — SculptureWalk has expanded in 2022, with the organization, this year in its 19th season, showcasing nearly 70 sculptures, the most ever so far.

Paul Schiller, a local photographer, spent the recent weekend checking out each of the new installations and shared his photos with KELOLAND News.

You can look through his images of each sculpture below.

001–Birds Eye View, Courtesy Paul Schiller

002–Golden Calf, Courtesy Paul Schiller

003–Mindset, Courtesy Paul Schiller

004–Volteretta, Courtesy Paul Schiller

005–Bearin Down Ace, Courtesy Paul Schiller

006–The Calling, Courtesy Paul Schiller

007–Carpe Carp, Courtesy Paul Schiller

008–Winter Hibiscus Leaf, Courtesy Paul Schiller

009–The Model, Courtesy Paul Schiller

010–First Watch, Courtesy Paul Schiller

011–Nimrod, Courtesy Paul Schiller

012–A Spring Celebration, Courtesy Paul Schiller

013–Parent & Child, Courtesy Paul Schiller

014–Icoseoherdron, Courtesy Paul Schiller

015–Cherry Bark Bouquet, Courtesy Paul Schiller

016–Square Peg Round Hole, Courtesy Paul Schiller

017–Song of Protectedness, Courtesy Paul Schiller

018–Rice Basket, Courtesy Paul Schiller

019–Subterrian Figure, Courtesy Paul Schiller

020–Snowy Owl, Courtesy Paul Schiller

021–Sly Fox, Courtesy Paul Schiller

022–Span Nest, Courtesy Paul Schiller

023 Ballerina Fountain, Courtesy Paul Schiller

024–Basketballer, Courtesy Paul Schiller

025–Point of Reference, Courtesy Paul Schiller

026–Perfect Fit, Courtesy Paul Schiller

027– Ammonite, Courtesy Paul Schiller

028–Oxbow, Courtesy Paul Schiller

029–Stealth, Courtesy Paul Schiller

030–Idyll, Courtesy Paul Schiller

031–Stalking Lion, Courtesy Paul Schiller

032–Jakey Be Good, Courtesy Paul Schiller

033–Within the Frame, Courtesy Paul Schiller

034–Once Around the Block, Courtesy Paul Schiller

035–Cherry, Courtesy Paul Schiller

036–Prairie Tussocks, Courtesy Paul Schiller

037–Rain Caller, Courtesy Paul Schiller

038–Sioux Code Talker, Courtesy Paul Schiller

039–Harlequin, Courtesy Paul Schiller

040–Hey Boomer, Courtesy Paul Schiller

041–Beach Girls, Courtesy Paul Schiller

042–Miss, Courtesy Paul Schiller

043–Girls Night Out, Courtesy Paul Schiller

044–Contradiction, Courtesy Paul Schiller

045–Pose of Inspiration, Courtesy Paul Schiller

046–Junkyard Chameleon, Courtesy Paul Schiller

047–The Three Graces, Courtesy Paul Schiller

048–Populus Deltoides, Courtesy Paul Schiller

049–Rude Awaking, Courtesy Paul Schiller

050–Emerging for New Year, Courtesy Paul Schiller

051–Abundance, Courtesy Paul Schiller

052–Ancient Protocol, Courtesy Paul Schiller

053–Explorer, Courtesy Paul Schiller

054–Mourning, Courtesy Paul Schiller

055–Point of Reference, Courtesy Paul Schiller

056–Elk, Courtesy Paul Schiller

057–Bravo, Courtesy Paul Schiller

058–Avenue Dream Catcher, Courtesy Paul Schiller

059–Day’s Catch, Courtesy Paul Schiller

060–Beyond, Courtesy Paul Schiller

061–High Fliers, Courtesy Paul Schiller

062–Engulfed, Courtesy Paul Schiller

063–Twisted Pine, Courtesy Paul Schiller

064–Selene, Courtesy Paul Schiller

065–Great Blue Heron, Courtesy Paul Schiller

066–Point of Reference, Courtesy Paul Schiller

067–Tenderness, Courtesy Paul Schiller

068–Ancient Game, Courtesy Paul Schiller

You can find more info about SculptureWalk on their website.